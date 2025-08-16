Et si vous visitiez le Dourdannais en remontant le temps ?

C’est ce que propose le service de tourisme de la communauté de communes du Dourdannais-en-Hurepoix qui a créé des balades ludiques en réalité virtuelle.

Si la ville royale de Dourdan est le centre historique du territoire, il y a bien d’autres choses à découvrir dans la communauté de communes du Dourdannais-en-Hurepoix. Afin de s’immerger dans le passé de manière moderne, l’intercommunalité propose de découvrir le territoire au travers de balades ludiques mettant en valeur le patrimoine et l’histoire de cinq communes qui la composent.

Evidemment, tout commence à Dourdan. Munis de leurs smartphones, les visiteurs peuvent vivre l’aventure “Evasion à Dourdan” depuis le château médiéval. Ils devront tenter de libérer un mystérieux prisonnier, emprisonné dans les geôles royales en 1432. Plusieurs points de réalité virtuelles permettent de découvrir le château du temps de sa splendeur sous le règne de Charles VII.

Quatre autres parcours ont été créés dans quatre communes du Dourdannais. A Corbreuse, il est possible de marcher dans les pas d’Eugène Lecomte. Nous sommes en 1898 et Eugène est l’instituteur du village. Son défi, écrire l’histoire du village en quelques semaines. Au Val-Saint-Germain il est possible de traverser les époques et les rues du village pour partir à la recherche des personnages célèbres y ayant vécus ou qui y sont nés ou morts. A Saint-Chéron, il est possible de découvrir un ancien château, des personnalités en villégiature et des activités aujourd’hui disparues. Enfin, à Sermaise, les visiteurs sont invités à arpenter les chemins du village pour découvrir des anecdotes étonnantes sur son histoire.

Bref, cinq balades ludiques et accessibles à tous qui mettent en valeur le patrimoine et l’histoire de cinq communes. Il suffit d’être équipé d’un smartphone et d’avoir préalablement installé l’application LegendR. Et c’est parti pour une visite découverte originale et pédagogique.

