A Vert-le-Grand, l’épicerie a rouvert

Hassan Sakhi a rouvert l’épicerie située sur la place du village le jeudi 11 décembre.

Les Grandvertois n’ont pas tardé à venir pousser la porte du commerce de proximité après son ouverture. Après la rénovation de l’éclairage et la réorganisation totale du magasin, les habitants pourront y retrouver tous les produits utiles du quotidien. L’alimentaire y est bien sûr en bonne place, avec des fruits et légumes, de l’épicerie et des produits congelés qui composent la majorité des étals. Des produits locaux, comme les œufs de la Ferme des Fourneaux, sont également présents. Produits d’hygiène et de propreté sont également à la vente. L’épicerie continuera également à être une agence postale et sera dépositaire de la Française des Jeux. Hassan et le personnel accueilleront les clients du lundi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 20h30 ainsi que le dimanche matin de 9h à 13h. Des horaires qui pourront évoluer selon les besoins exprimés par les habitants.