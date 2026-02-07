MON COMPTE
Try "researchers"
Paris Saclay
Robin LANGE

Un nouveau magasin Picard en centre-ville

Un nouveau magasin Picard a ouvert ses portes lundi 2 février à Palaiseau. Située sur la rue Pasteur, la structure de 246 mètres carré est le 33e magasin de la firme dans le département, le plus proche étant celui installé dans la zone commerciale de Villebon 2. A noter qu’un service de click and collect sera actif dès le lundi 9 février.

Robin LANGE
Robin LANGE
Journaliste dans le nord de l'Essonne. Il traite notamment les sujets de Paris-Saclay.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés