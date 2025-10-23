Antoine Toche veut faire souffler un vent frais sur Ormoy

A la tête d’une liste baptisée Ormoy Respire, Antoine Toche, 31 ans, veut relever les défis qui se posent à la ville aujourd’hui et demain.

Le profil d’Antoine Toche, c’est celui de nombreux habitants de la commune d’Ormoy : il est un nouvel habitant. Avec sa femme, il a choisi d’installer sa famille dans la commune il y a deux ans, comme des centaines de familles qui ont profité des opportunités se présentant avec l’urbanisation de la ville.

La petite commune de 2 000 habitants recensés en 2017, réunit aujourd’hui 2 900 personnes et comptera, à terme, 6 000 habitants, ce qui en fera la 4e commune la plus importante de la communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE). Pour le candidat, les aménagements pour bien accueillir cette nouvelle population et accompagner leur vie quotidienne sont insuffisants.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !

Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.