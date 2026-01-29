Après leur acte héroïque à Etampes, ils sont faits citoyens d’honneur

Igor Itoua et Mamadou Konte sont intervenus pour sauver une habitante lors d’un incendie survenu le 3 janvier dernier.

La nuit est tombée dans ce tout début du mois de janvier lorsqu’un incendie éclate dans un appartement du quartier Saint-Gilles à Etampes. Interpellés par un habitante qui crie depuis sa fenêtre, Igor Itoua et Mamadou Konte sont tout de suite intervenus pour faire sortir la victime de son logement et prévenir ses voisins avant l’arrivée des pompiers.

« Ce que nous avons fait était normal »

La cérémonie qui a eu lieu le vendredi 23 janvier à l’hôtel de ville a été l’occasion pour Franck Marlin, maire, de faire citoyens d’honneur « deux héros d’un soir », qui « sans réfléchir alors qu’ils se trouvaient dans la rue se sont portés au secours d’une personne en danger ». Un acte qui vaut l’admiration et la reconnaissance de la ville. « C’est important de remercier les personnes comme vous », a insisté l’édile en remettant la médaille de la ville aux deux hommes. Une médaille et une reconnaissance que Mamadou Konte et Igor Itoua ont accepté avec beaucoup d’humilité. « Ce que nous avons fait était normal », estiment les deux hommes. Pourtant, comme l’a rappelé le sous-préfet Benoît Vidon, dans ces circonstances le réflexe de beaucoup de personnes est hélas de prendre leur smartphone pour filmer plutôt que d’agir.

Florian, le fils de la victime, a pu remercier les deux hommes de vive voix. « Heureusement qu’ils reste encore des personnes comme eux. Cela rassure de voir qu’il y a encore des gens biens, courageaux, qui font preuve de solidarité. Ils ont vraiment très bien réagi ».

