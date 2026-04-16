Cyclisme : la première édition du Tour de l’Etampois comportera trois étapes

Le Vélo Club d’Étampes organise les 25 et 26 avril la première édition du Tour de l’Étampois Sud-Essonne. Au programme : trois étapes disputées à Mespuits, Congerville-Thionville et Guillerval, ouvertes aux licenciés FSGT, FFC et UFOLEP.

C’est un projet de plus d’un an de travail acharné qui va enfin prendre vie sur les routes du sud de l’Essonne. Le Vélo Club d’Étampes organise les 25 et 26 avril la première édition du Tour de l’Étampois Sud-Essonne, une course cycliste née, entre autres, de l’initiative de Nicolas Affouard, Paul Courdavault-Debelle et Arthur Tardiveau. Un événement rendu possible grâce au soutien de la communauté d’agglomération de l’Étampois Sud-Essonne, qui lui prête son nom, ainsi que des communes hôtes et de plusieurs partenaires locaux. Le programme s’articule autour de trois étapes distinctes.

Ce samedi, les coureurs s’élanceront à Mespuits sur un circuit de 9,5 km en plaine (8 tours pour les catégories 1/2/3, 6 tours pour les 4/5 et cadets, 5 tours pour la catégorie 6 et 3 tours pour les minimes), agrémenté d’une côte pour le classement de la montagne, avec des départs échelonnés dès 13h selon les catégories. Le lendemain matin, place au contre-la-montre individuel de 5,6 km à Congerville-Thionville, sur terrain plat, entre 9h et 11h30. L’après-midi du dimanche se conclura à Guillerval sur un parcours de 5,2 km en montagnes russes (13 tours pour les 1/2/3 et 9 tours pour les 4/5 cadets), avec deux côtes consécutives garantissant spectacle et sélection. Ouverte aux licenciés FSGT, FFC et UFOLEP, l’épreuve peut accueillir jusqu’à 200 coureurs par étape. Un maillot jaune et un maillot à pois seront remis aux leaders à l’issue de chaque étape. Le classement par équipes complétera le palmarès de cette première édition.