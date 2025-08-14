Deux étudiantes de l’Essonne récompensées lors du Mlle Pitch Awards & Co 2025

Le 2 juillet dernier, la 5e édition du Mlle Pitch Awards & Co s’est clôturée en beauté au Palais des Glaces de Paris. En partenariat avec le Samusocial de Paris, cette soirée a récompensé les 14 campagnes lauréates, dont celles de deux Essonniennes : Léa Alves et Annette Kongolo Sunga.

Une soirée placée sous le signe de la solidarité, de la créativité et de l’engagement citoyen, réunissant près de 300 personnes, pour célébrer les 14 campagnes lauréates de ce concours national de publicité. Parmi elles, deux jeunes femmes originaires de l’Essonne, Léa Alves (Limours) et Annette Kongolo Sunga (Montgeron), ont été distinguées pour la force de leurs idées et la pertinence de leurs messages.

En effet, pour cette édition anniversaire, le Mlle Pitch Awards & Co a choisi de mettre en lumière le combat du Samusocial de Paris contre la précarité et l’exclusion. Un défi de taille pour les participants, qui ont dû imaginer des campagnes publicitaires capables de sensibiliser le grand public à la réalité des personnes sans-abri, sans tomber dans les clichés ou la stigmatisation.

« L’idée, c’était de réveiller les gens, capter leur attention, leur montrer que leur argent peut vraiment aider. On a voulu mettre en avant des scènes de vie basiques, banales pour nous, mais qui représentent un rêve de normalité pour d’autres. »

C’est dans ce contexte que Léa Alves, étudiante à l’école de communication Le Quatre by Iscom, s’est illustrée, elle et son groupe, en remportant le Grand Prix Film et le Grand Prix du Jury, grâce à sa campagne « La pub qui vend du rêve ». Un film sensible et percutant, qui confronte les rêves “publicitaires » à ceux, bien plus simples, des personnes à la rue. « L’idée, c’était de réveiller les gens, capter leur attention, leur montrer que leur argent peut vraiment aider. On a voulu mettre en avant des scènes de vie basiques, banales pour nous, mais qui représentent un rêve de normalité pour d’autres », explique Léa. Actuellement en alternance dans une agence de publicité, Léa voit dans cette victoire une manière forte de montrer ce dont son équipe et elle sont capables : « Participer à deux concours en même temps, c’était un vrai défi, mais très formateur. Ce genre d’opportunités nous pousse à nous dépasser (…) On a travaillé dur, c’est très gratifiant de voir notre travail récompensé. C’est une belle façon de conclure nos études » conclut-elle.

La pub peut éveiller les consciences

Son film, retravaillé par le réalisateur Bruno Aveillan, bénéficiera d’une large diffusion : en salles de cinéma, sur les chaînes du groupe France Télévisions et sur Euronews pendant quatre mois.

De son côté, Annette Kongolo Sunga, étudiante à EFET Crea Paris, a reçu le troisième prix dans la catégorie affichage print avec la campagne « Personne n’aime être ignoré ». Une création simple et puissante, inspirée d’une discussion informelle avec une membre de son groupe : un message vu, mais sans réponse, transposé à l’indifférence vécue par les personnes sans-abri. « J’étais loin d’imaginer que notre idée irait si loin. Je ne suis pas graphiste de formation, j’ai commencé il y a quelques mois seulement. Être primée, ça me donne un vrai sentiment de légitimité », affirme Annette.

Encouragée par l’un de ses professeurs à s’investir dans le concours, Annette et son groupe ont voulu éviter les représentations misérabilistes souvent associées aux sans-abris. « On ne voulait pas montrer la misère de manière frontale. L’idée était de faire ressentir l’inconfort et l’indifférence, sans nécessairement exposer leur lieu de vie », explique-t-elle.

Elle conclut avec humilité : « Pour l’instant, je veux juste finir mes études et continuer à explorer. Je prends ce que la vie m’offre ».

Enfin, organisé par l’agence de communication à impact Mlle Pitch, le concours Mlle Pitch Awards & Co est devenu en quelques années un rendez-vous incontournable de la création publicitaire citoyenne. Il permet chaque année à de jeunes talents de s’exprimer autour d’un enjeu sociétal majeur, tout en offrant à une ONG un plan média solidaire d’envergure nationale.

Cette année, la voix des sans-abri a trouvé un écho dans des créations justes, engagées et sincères. Grâce à des jeunes comme Léa et Annette, la publicité prouve une fois encore qu’elle peut être un outil puissant pour éveiller les consciences et appeler à l’action.

Ecrit par Clara Arrachart