Ilona est candidate pour devenir Mademoiselle Ile-de-France

L’Étampoise Ilona Hernandez sera candidate pour le titre de Mademoiselle Île-de-France le dimanche 2 novembre prochain sur la Scène Adamoise de L’Isle-Adam (95).

Déjà candidate en 2023 à cette élection, et ayant été sacrée alors 2ᵉ demoiselle d’Île-de-France, Ilona Hernandez est de nouveau candidate cette année avec l’ambition de remporter le titre régional et de s’illustrer au niveau national.

La jeune femme, née à Étampes en 2003, espère franchir une nouvelle étape personnelle grâce au concours, comme cela avait été le cas en 2023.

« Cela m’avait permis de gagner confiance en moi. Je venais de finir mes études, avec un Bac+2 en management commercial opérationnel, et cette confiance m’avait aidée lors des entretiens d’embauche. Je me rends compte aujourd’hui de mon évolution, et si j’avais déjà un bon rapport avec les autres personnes, cela m’a vraiment apporté beaucoup de confiance, particulièrement dans la prise de parole », insiste Ilona.

Après le concours de 2023, elle était restée active et avait parcouru les différentes régions de France, représentant l’Île-de-France aux différentes élections départementales ou régionales.

Cette persévérance va l’aider cette année. « Je savais sur quoi je devais m’améliorer. J’ai pris des cours de catwalk pour défiler, et j’ai suivi également des cours d’élocution pour la prise de parole. Ce sont les deux éléments sur lesquels j’ai vraiment voulu approfondir », souligne la jeune femme.

Le concours prend la même forme qu’il y a deux ans. Toujours ouvert aux femmes sans critères de taille ou de poids, il fait la part belle aux personnalités des candidates.

« Cela se déroulera exactement comme il y a deux ans. Cette fois, je sais comment ça se passe, je n’ai pas d’appréhension, je connais les critères attendus et sur quoi on est noté », souligne-t-elle.

Parmi ceux-ci, un passage sur scène sur le thème d’une culture étrangère. Chaque candidate a choisi un pays qu’elle doit représenter avec un costume qu’elle réalise elle-même.

« J’ai choisi de représenter le Mexique. C’est un pays que j’aime beaucoup. Je suis en train de mettre les dernières touches à la tenue que l’on doit confectionner de A à Z. C’est l’une des notes les plus importantes du concours, qui montre à la fois notre investissement et notre créativité », précise Ilona.

Pour son costume, Ilona s’inspire notamment du Día de Muertos, le jour des morts, célébré le 2 novembre au Mexique et inscrit depuis 2008 au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Le 2 novembre, c’est également le jour du concours, un heureux hasard qui a déjà tout d’un bon présage pour Ilona Hernandez.

Pour voter, rendez-vous ici :

https://www.helloasso.com/associations/mademoiselle-mae/evenements/vote-mademoiselle-ile-de-france-2025