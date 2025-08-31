Le vélo libre-service continue de s’installer à Paris-Saclay

Depuis le mardi 26 août, les habitants des Ulis peuvent profiter d’un service de vélo en libre-service de la compagnie Lime.

Après Bures-sur-Yvette, Wissous, Igny, Massy, Palaiseau, Chilly-Mazarin et Gometz-le-Châtel, c’est au tour des Ulis de se mettre au vélo électrique. Depuis le mardi 26 août, la commune est ainsi la huitième commune de l’agglomération Paris-Saclay à disposer d’un service de vélo électrique en libre-service Lime.

Le principe : après avoir téléchargé l’application dédiée, les utilisateurs peuvent immédiatement localiser les vélos disponibles les plus proches (ainsi que leur niveau de batterie) et démarrer une location en scannant le QR Code visible sur le tableau de bord du vélo. Le tout selon une grille tarifaire modulable, avec un tarif à la minute de 24 centimes (augmenté d’un euro pour le déblocage du vélo), un forfait à 5,99 € par mois qui supprime les frais de déblocage et offre 30mn de réservation gratuites ou encore des forfaits pour 30, 60, 200 ou 400 minutes.

Bientôt d’autres communes couvertes ?

Il est par ailleurs à noter que les vélos ne peuvent pas être déposés n’importe où. Pour s’en assurer, les utilisateurs sont géolocalisés au moment de rendre la monture dans un emplacement autorisé. Dans le cas contraire, la clôture de la location est bloquée et le compteur tourne !

Les cyclistes souhaitant évoluer entre les communes de l’agglomération devront – en dehors des sept villes précédemment citées – prendre leur mal en patience encore quelques temps, mais Lime précise que des discussions sont en cours pour installer son parc dans d’autres villes comme Longjumeau, Ballainvilliers, Epinay-sur-Orge, Orsay, Gif-sur-Yvette, Saint-Aubin, Villiers-le-Bâcle, Verrières-le-Buisson ou encore Villebon-sur-Yvette.