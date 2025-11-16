Municipales 2026 à Bondoufle : Arnaud Barroux, un parcours d’expérience et d’engagement



Arnaud Barroux, directeur de sociétés, présentera une liste aux prochaines élections municipales de mars 2026 à Bondoufle.

Né en 1960, Arnaud Barroux, marié et père de 3 enfants, habite la commune depuis une trentaine d’années. Il débute dans la politique très jeune et en 1982, il devient conseiller municipal d’opposition à Grigny.

Il le restera jusqu’en 2001 après avoir été tête de liste en 1995. En 2003, il rejoint la liste de Jean Hartz à Bondoufle et sera conseiller municipal. Il sera également élu conseiller communautaire à l’agglomération Evry Centre Essonne et en 2004 élu au Siredom et Semardel, organismes en charge des déchets. En 2011, Arnaud Barroux se présente aux élections cantonales sur le secteur Evry-Sud. Il est battu par Francis Chouat après avoir réalisé un bon score dans sa commune. En 2015, il se présente à nouveau aux élections cantonales sur le canton de Ris-Orangis, il est battu par Stéphane Raffalli, maire de Ris-Orangis. En 2020, il présente une liste aux élections municipales de Bondoufle et sera battu au deuxième tour par la liste du maire actuel Jean Hartz. En 2023, il se rapproche de la municipalité actuelle et prend la place d’adjoint aux finances.

Rassembler et agir pour Bondoufle

Pour les futures élections municipales de mars 2026, Arnaud Barroux présentera une liste sans étiquette. « Ma candidature s’inscrit dans une démarche d’écoute, d’unité et de responsabilité. Je veux porter une vision positive et ambitieuse pour la Ville, fondée sur la proximité, la transparence et l’action » souligne le candidat. Pour cela, Arnaud Barroux entend rassembler et souhaite unir toutes les générations, renforcer la cohésion entre les quartiers et recréer un véritable lien social. La sécurité lui tient à cœur et c’est pour cela qu’il veut créer une police municipale. Il veut que Bondoufle soit une ville verte avec un fleurissement plus important, une ville propre et une ville animée. Pour les seniors, il veut continuer ce qui existe en ce moment, les repas, les sorties, les voyages tandis que pour les jeunes il veut dynamiser le service jeunesse. Il n’oublie pas non plus les transports. Il voudrait mettre en place avec Mobilités Ile-de-France un bus afin de pouvoir rallier facilement le Tram pour aller sur Massy et la gare du Bois de l’Epine pour le RER. « Les finances de la Ville sont saines et cela va nous permettre d’investir pour améliorer le cadre de vie et faire de Bondoufle une ville durable, solidaire et fière de son identité » conclut Arnaud Barroux.

