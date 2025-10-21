Municipales 2026 : A Villabé le maire souhaite poursuivre les transformations engagées



Lors d’une conférence de presse, Karl Dirat a confirmé sa candidature pour un troisième mandat à la mairie de Villabé.

Villabéen depuis 1997, conseiller municipal depuis 2001, Karl Dirat a été élu maire en 2014. Né en octobre 1958, il est père de 4 enfants et grand-père de 3 petits enfants. Son parcours professionnel est atypique : ouvrier de fabrication, il s’engage dans l’armée de l’air et de l’espace en 1979. Il devient technicien radariste puis officier. Il a terminé sa carrière en tant qu’ingénieur divisionnaire au service du commissariat des armées. Désormais retraité, il se consacre à plein temps à la vie municipale depuis 2022.



Il s’engage pour un 3e mandat afin de poursuivre, avec une équipe soudée, les transformations engagées dans sa commune et la communauté d’agglomération de Grand Paris Sud. « Face aux enjeux de notre territoire, je souhaite continuer à agir aux côtés des villabéens et villabéennes avec une équipe solide pour une commune sûre, solidaire envers les familles, les seniors et tournée vers la jeunesse » souligne le candidat.

Des réunions de quartiers

Plusieurs raisons ont motivé son engagement citoyen avec un bilan de 11 années de mandature qu’il entend poursuivre et finaliser les projets en cours. « Nous avons modernisé des équipements avec la rénovation des rues et la création de pistes cyclables, soutenu l’éducation avec des équipements informatiques dans les écoles, mené des actions en matière de développement durable avec la plantation de 1 000 arbres, le soutien aux associations avec des subventions accrues, obtenu de nombreuses subventions par la Région, le Département et GPS et avons mis en œuvre de la solidarité et de la fraternité. »

Karl Dirat pratique la démocratie participative avec des réunions de quartier régulières depuis bientôt 12 ans, des enquêtes citoyennes « Villabé 2030 », de nombreux rassemblements publics afin de débattre sur les grands projets et insiste sur sa volonté de rester à l’écoute des Villabéens en échangeant avec les associations locales et les habitants grâce à l’opération « Invite ton Maire » et le café dominical des élus. « J’entends préparer l’avenir de la Ville en matière de sécurité, avec l’amélioration des transports en commun, la protection de la biodiversité, l’ouverture d’une maison de santé pluridisciplinaire pour accueillir des praticiens, avec la modernisation des groupes scolaires et avec le soutien aux acteurs économiques en favorisant les installations commerciales et la création d’emplois ».