Municipales 2026 : Daphné Ract-Madoux a l’intérêt d’Itteville au cœur



Daphné Ract-Madoux présente sa candidature à l’élection municipale d’Itteville.



Conseillère municipale d’opposition depuis 2020, l’ancienne sénatrice Daphné Ract-Madoux a décidé de présenter sa candidature en mars prochain.

Après une mandature marquée par des rebondissements parfois rocambolesques, entre inéligibilité du maire sortant et budgets retoqués par le conseil municipal, Daphné Ract-Madoux entend remettre de la sérénité à l’ordre du jour. « Les gens sont meurtris par ce qu’il s’est passé. Ce que je souhaite, avec mon équipe, c’est mettre de la sincérité dans l’action, de la concertation avec les habitants, et du professionnalisme et de l’expérience autour de la table du Conseil municipal », insiste-t-elle.

Pour cela, elle a constitué patiemment son équipe, avec en première ligne Yoann Marfa et Pascal Valentin, élus également au conseil municipal, et également des Ittevillois « qui ont envie de s’engager et de s’impliquer », insiste la candidate. Des Ittevillois de longue date ou installés plus récemment dans la commune, mais surtout « une équipe solide, avec des compétences, avec de l’expérience », analyse-t-elle.

Et cela sera essentiel. « Le prochain mandat sera forcément pas simple financièrement. Il y aura beaucoup d’enjeux en terme de rattrapage tant sur la voirie que sur les bâtiments publics », estime Daphné Ract-Madoux.

Mais, avec une équipe qui sera « opérationnelle » dès le lendemain de l’élection, elle entend agir concrètement sur de nombreux sujets.

Faire aboutir le projet de maison médicale, « pour lequel nous avons des praticiens qui sont prêts à s’engager depuis trois ans » en est un. Sur la sécurité, « nous allons faire des propositions fortes sur ce sujet », annonce-t-elle. Tout en préservant l’identité de la ville et de ses quartiers, elle veut projeter la ville vers l’avenir de manière raisonnée. « Il faut défendre l’intérêt de la ville et rester maître de notre destin », insiste la candidate quant aux questions d’aménagement qu’elle connaît bien.

Pour cela, il faudra s’appuyer sur les partenaires, communes voisines, intercommunalités, département, région, « auprès desquels nous avons perdu tout lien et nous sommes discrédités ». Cela passera également par les Ittevillois, avec une dimension de démocratie participative forte, et avec le partenariat du tissu associatif de la ville.

« On sent vraiment que les Ittevilois ont envie d’avancer, d’être posés, et je tiens à faire les choses avec bienveillance », conclut Daphné Ract-Madoux.

