Municipales 2026 : Vivien Leroy veut redonner une énergie citoyenne à Bondoufle



À Bondoufle, Vivien Leroy veut tourner la page des arrangements et des petits calculs.

Directeur financier de profession, mais surtout premier adjoint démissionnaire, il a refusé de se plier aux alliances de circonstance et a choisi de tracer sa propre voie. À 48 ans, il sera candidat aux élections municipales de mars 2026 à la tête de la liste « Énergie Citoyenne pour Bondoufle ». « Bondoufle a son histoire, son identité et son avenir. Je refuse qu’elle disparaisse, par exemple dans une fusion de communes décidée dans le dos des habitants », affirme-t-il.

Avec lui, compétence et transparence ne sont pas des slogans, mais des principes d’action. Autour de lui, une équipe pluridisciplinaire et indépendante – spécialistes de la finance, de l’urbanisme, des ressources humaines, membres des forces de l’ordre et acteurs associatifs – veut redonner à la commune l’élan et la transparence qu’elle mérite. « Gérer une ville comme Bondoufle, avec un budget de plusieurs dizaines de millions d’euros, exige des compétences solides et une vraie rigueur. Les habitants méritent une gestion professionnelle et responsable », souligne le candidat.

Sécurité, rigueur financière, cadre de vie et proximité

Dans une ville endettée et sans véritable police municipale, il veut rétablir l’ordre et la confiance : « La sécurité n’est pas un “sentiment”, c’est une réalité quotidienne. Ceux qui la minimisaient hier la redécouvrent aujourd’hui à l’approche des élections. Les Bondouflois méritent mieux que des revirements de façade. Il est temps d’avoir une police municipale digne de ce nom et des moyens adaptés à notre commune ». Il promet une gestion exemplaire des deniers publics et un soutien renforcé à la vie associative et sportive. « Être élu, ce n’est pas profiter du système ni fermer les yeux sur les passe-droits. C’est servir les habitants avec loyauté et exigence. La politique locale doit cesser d’être un terrain d’arrangements et redevenir un engagement sincère », affirme-t-il. Et de poursuivre : « Les réseaux sociaux sont devenus un fléau quand ils servent à masquer l’incompétence ou à remplacer la réflexion. Gouverner, ce n’est pas poster des slogans ou déléguer sa pensée à une intelligence artificielle : c’est connaître ses dossiers et être présent là où sont prises les décisions importantes. » Pour lui, Bondoufle doit redevenir une ville apaisée et ambitieuse, où chaque génération trouve sa place. « Je veux que nos enfants grandissent ici avec fierté, et que nos aînés puissent y vivre sereinement. » Pas de promesses irréalistes ni de clientélisme, prévient-il : « Ce que je propose, c’est une méthode, avec énergie : écouter, décider, rendre compte. Simple, honnête, efficace ».