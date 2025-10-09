Depuis la rentrée de septembre, six enseignantes ont déjà défiler dans cette classe de moyenne section de l’Essonne

L’école Anne-Franck suscite l’indignation de nombreux parents d’élèves. Et pour cause, les élèves d’une classe de moyenne section, 19 enfants âgés de 4 et 5 ans, ont connu six institutrices différentes, soit une à deux par semaine. Certains parents craignent des répercussions sur le développement de leurs enfants suite à cette situation.

Les parents dénoncent la situation absurde qui prive leurs enfants d’un enseignement normal depuis la rentrée aux Molières. Les enfants sont incapables d’énumérer les noms ou prénoms des enseignantes. Ils ont vu leur maitresse deux jours la première semaine de rentrée et puis les arrêts et les remplacements de maîtresse ont commencé. Une pétition en ligne a été lancée par une maman d’élèves pour réclamer une vraie continuité pédagogique et affirme avoir une forte inquiétude pour les apprentissages, pour la sécurité émotionnelle et le bien être des enfants. Cette pétition comptabilise près de 300 signatures.

