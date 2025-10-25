MON COMPTE
Teddy Vaury

Rémi Lavenant prêt à se lancer pour les élections municipales 2026

Rémi Lavenant a pris la parole devant une salle comble.


L’association Ensemble pour Lardy a tenu son assemblée générale le samedi 18 octobre.

Plus de 80 personnes étaient réunies dans la mairie annexe de Lardy pour cette assemblée qui avait des airs de lancement de campagne pour les élections municipales. La banderole affichée dans la salle ne laissait guère de doute sur la question. « Avançons unis pour Lardy avec Rémi Lavenant », pouvait-on y lire. Ce dernier a énuméré au cours de l’assemblée le fruit des échanges continus avec la population depuis le scrutin de 2020, avec des propositions qui s’apparentent à un programme électoral. A suivre.

Teddy Vaury
Teddy Vaury
Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
