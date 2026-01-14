Samia Cartier candidate à Vigneux-sur-Seine veut « améliorer et développer la ville main dans la main avec les habitants »



Samia Cartier a quitté la majorité municipale et est candidate aux prochaines élections municipales.

Agée de 35 ans, mariée et sans enfant, Samia Cartier, a quitté la majorité municipale de la Ville de Vigneux-sur-Seine, le 25 septembre 2025 dénonçant une gouvernance « éloignée des habitants ». La candidate habite la commune depuis 2012 et elle précise être « pleinement dédiée à son activité d’élue municipale et départementale ».

Elue conseillère municipale en 2020, Samia Cartier a été élue présidente déléguée du Conseil départemental de l’Essonne sur le canton de Vigneux-sur-Seine en 2021. Elle était en binôme avec François Durovray, président du conseiller départemental. Elle indique que sa démission de la majorité municipale de la ville de Vigneux-sur-Seine, est de « me plus me retrouver depuis des mois, voire des années, dans un mode de gouvernance qu’elle juge, éloigné des habitants, figé et sans souffle ».

Vigneux est un diamant brut

Avec son équipe » RDV, la relève de Vigneux-sur-Seine » elle précise que « Vigneux est un diamant brut. Ce diamant doit servir à autre chose que de caler la porte des politiciens locaux ». Samia Cartier tient à faire de Vigneux-sur-Seine, la ville cheffe de file du territoire. Sa vision pour Vigneux s’organise autour d’un principe simple : « Une ville solide dans ses fondamentaux, humaine dans son action, dynamique dans son développement et exemplaire dans sa démocratie ». Pour la candidate, le socle garantit le quotidien avec la sécurité, la propreté, l’éclairage, la végétalisation, la voirie et les mobilités et l’urbanisme et les logements. « L’humain, c’est la vie, l’enfance, la santé, la solidarité, le handicap, les seniors, la jeunesse et l’éducation » souligne Samia Cartier. Elle entend aussi dynamiser la ville avec de l’innovation, les commerces, une vie associative, l’emploi et l’insertion, la culture et le sport.

Pour compléter ses objectifs pour les habitants, Samia Cartier veut une démocratie locale pour donner un sens à l’action publique. Elle entend mettre en place « une participation citoyenne, être proche des habitants afin de garantir que chacun peut s’exprimer et être entendu, une transparence, et organiser des concertations par quartiers afin de connaître leurs besoins ».

