Un salon pour se faire du bien ce week-end à Brétigny-sur-Orge

Le dimanche 9 novembre, de 10h à 18h, l’association Zen harmonie organise, dans la salle Maison Neuve,

une nouvelle édition de son évènement axé autour du bien-être.

Ambiance chaleureuse et bienveillante et rencontres avec des professionnels du développement personnel et des médecines douces, voilà ce qui attend les visiteurs qui viendront explorer cet univers dédié au bien-être.

Au cœur de cette journée, chacun pourra découvrir des conférences animées par des spécialistes du domaine. Ce sera aussi l’occasion pour les visiteurs de s’initier à ces différentes pratiques tout en trouvant la plus adaptée à chacun. Cosmétiques naturels, créations artisanales ou encore soins énergétiques, de quoi trouver son bonheur.

L’évènement est ouvert à tous et gratuit. Novices et initiés sont invités à profiter de ce moment pour se recentrer et se détendre.

Ecrit par François Perisse