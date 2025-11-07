MON COMPTE
Teddy Vaury

Un salon pour se faire du bien ce week-end à Brétigny-sur-Orge

Le dimanche 9 novembre, de 10h à 18h, l’association Zen harmonie organise, dans la salle Maison Neuve,
une nouvelle édition de son évènement axé autour du bien-être.

Ambiance chaleureuse et bienveillante et rencontres avec des professionnels du développement personnel et des médecines douces, voilà ce qui attend les visiteurs qui viendront explorer cet univers dédié au bien-être.

Au cœur de cette journée, chacun pourra découvrir des conférences animées par des spécialistes du domaine. Ce sera aussi l’occasion pour les visiteurs de s’initier à ces différentes pratiques tout en trouvant la plus adaptée à chacun. Cosmétiques naturels, créations artisanales ou encore soins énergétiques, de quoi trouver son bonheur.

L’évènement est ouvert à tous et gratuit. Novices et initiés sont invités à profiter de ce moment pour se recentrer et se détendre.

Ecrit par François Perisse

Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
