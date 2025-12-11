Une maternité de l’Essonne menacée de fermeture

La maternité de l’hôpital Claude-Galien, à Quincy-sous-Sénart, pourrait fermer ses portes au 1er mars 2026.

Les élus de l’agglomération Val d’Yerres Val de Seine (VYVS) ont voté à l’unanimité une motion pour le maintien de la maternité de l’hôpital privé Claude Galien à Quincy-sous-Sénart, appartenant au groupe Ramsay Santé. Le directeur de l’établissement, reçu en mairie de Quincy-sous-Sénart le 20 novembre dernier, a confirmé cette fermeture et l’a justifiée d’une part par une baisse des accouchements de 48% dans cet hôpital depuis 2018 et, d’autre part, par une diminution du nombre d’obstétriciens qui ne permet plus d’assurer les interventions dans les conditions nécessaires de sécurité.

