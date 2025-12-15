Yerres : Un tandem pour la ville

Mercredi 3 décembre, Nicolas Dupont-Aignan et Olivier Clodong ont lancé la campagne pour les municipales .

Dans la salle l’Orangerie de la Grange au Bois, Nicolas Dupont-Aignan et Olivier Clodong sont venus lancer, la campagne municipale d’Yerres devant une salle comble à 100 jours des élections municipales de mars 2026. « Nous vous proposons d’échanger, comme en 2017, les rôles de pilote et de copilote. Je suis candidat pour redevenir votre maire et Olivier se présentera aux élections législatives pour reprendre la circonscription. Notre tandem est en marche pour faire gagner notre ville » a souligné en ouverture Nicolas Dupont-Aignan.

Nicolas Dupont-Aignan a été maire de Yerres de 1995 à 2017 et député de l’Essonne de 1997 à 2024. Il avait laissé sa place de maire à Olivier Clodong, 1er adjoint, en 2017 date à laquelle la loi sur le non cumul des mandats l’avait obligé de céder sa place. Nicolas Dupont-Aignan était revenu conseiller municipal et avait perdu son titre de député lors des élections législatives de 2024.

Un binôme bien en place

« Pour le prochain mandat, le pilote redeviendra co-pilote et vice-versa » a déclaré le binôme.

Depuis 3 ans, Nicolas Dupont-Aignan avait déjà l’idée de laisser sa place à Olivier Clodong pour se présenter aux prochaines élections législatives. Le binôme est fier du travail effectué dans la Ville. « Notre ville va bien. Elle est préservée, propre et avec une sécurité améliorée. Nous sommes dans les 10 villes les plus sures de la France. La dette a été divisée par deux et les impôts n’ont pas augmenté depuis 29 ans. Nous avons la chance d’avoir depuis 30 ans un homme politique qui aime sa Ville » a souligné Olivier Clodong.

Nicolas Dupont-Aignan ne dévoilera son programme, enfin le programme du binôme que le 30 janvier prochain.

Le duo a quand même souligné que la municipalité allait poursuivre les actions faites pendant toutes ces années, « et encore mieux, même si 97 du programme a été réalisé » a souligné Nicolas Dupont-Aignan. Il a également précisé qu’il voulait une police municipale 24h sur 24 et que des comités de quartiers seraient créés. « Nous voulons une ville humaine » ont conclu Nicolas Dupont-Aignan et Olivier Clodong.