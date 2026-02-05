4e Salon du livre ce week-end à Etampes

Samedi 7 et dimanche 8 février de 10h à 18h, à la salle des fêtes Jean-Lurçat.

Plus de 80 auteurs seront présents pour cette 4e édition du Salon du livre d’Etampes, parmi lesquels Bernard Werber, Thomas VDB, Valérie Preux-Tellier, Julien Destrés, Estelle Daurore, Eric Coudert, Claire Berest, Sophie Noël, Lily Elvera, Gaspart Koening, etc. Ainsi que plusieurs artistes sur le stand du Studio déclic et ses livres d’art ; sélection de bande dessinées jeunesse par la librairie Espace temps. Bernard Werber sera en dédicace samedi de 16h30 à 18h et dimanche de 10h à 12h ; Christian Binet, de 15h à 18h. Atelier manga samedi à 16h30 et de dessin à 15h (à partir de 7 ans), lecture dessinée samedi à 11h avec Julie Gore (à partir de 4 ans), lecture musicale dimanche à 15h avec Sophie Carquain (à partir de 11 ans). Entrée libre, ateliers et animations gratuits. Chaque visiteur peut venir avec un livre à dédicacer par auteur au salon.

Programme complet sur https://salondulivreetampe.fr