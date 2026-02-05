MON COMPTE
Try "researchers"
Dans ma Ville
Lise Chastang

4e Salon du livre ce week-end à Etampes

Le salon du livre d'Etampes est organisé par l'association Juste pour vivre, créée en 2017. Il comptera plus de 80 auteurs pour sa 4e édition © Photo d'archive 2023 Le Rep.

Samedi 7 et dimanche 8 février de 10h à 18h, à la salle des fêtes Jean-Lurçat.

Plus de 80 auteurs seront présents pour cette 4e édition du Salon du livre d’Etampes, parmi lesquels Bernard Werber, Thomas VDB, Valérie Preux-Tellier, Julien Destrés, Estelle Daurore, Eric Coudert, Claire Berest, Sophie Noël, Lily Elvera, Gaspart Koening, etc. Ainsi que plusieurs artistes sur le stand du Studio déclic et ses livres d’art ; sélection de bande dessinées jeunesse par la librairie Espace temps. Bernard Werber sera en dédicace samedi de 16h30 à 18h et dimanche de 10h à 12h ; Christian Binet, de 15h à 18h. Atelier manga samedi à 16h30 et de dessin à 15h (à partir de 7 ans), lecture dessinée samedi à 11h avec Julie Gore (à partir de 4 ans), lecture musicale dimanche à 15h avec Sophie Carquain (à partir de 11 ans). Entrée libre, ateliers et animations gratuits. Chaque visiteur peut venir avec un livre à dédicacer par auteur au salon.

Programme complet sur https://salondulivreetampe.fr

Lise Chastang
Lise Chastang
Journaliste en charge de la rubrique Loisirs et sorties depuis novembre 2024 et développement des contenus pour le site internet du Républicain de l'Essonne.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés