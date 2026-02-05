Lardy et l’Étampois Sud-Essonne : une alliance qui fait rayonner la culture

A travers un partenariat culturel inédit, Lardy et l’Étampois Sud-Essonne unissent leurs forces pour proposer aux habitants une saison culturelle plus riche.

La saison culturelle se poursuit à Lardy, mais aussi à Etampes, avec une co-programmation inédite entre le service culturel de la ville de Lardy et le théâtre de l’Étampois. Cette collaboration permet de renforcer des liens déjà bien noués et d’ajouter un spectacle supplémentaire à une saison particulièrement dense, au bénéfice des habitants du territoire.