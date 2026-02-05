MON COMPTE
Try "researchers"
AbonnésEtampois Sud-EssonneJuine et RenardeLoisirs
Teddy Vaury

Lardy et l’Étampois Sud-Essonne : une alliance qui fait rayonner la culture

La Force de la Farce, ce samedi 7 février au théâtre.

A travers un partenariat culturel inédit, Lardy et l’Étampois Sud-Essonne unissent leurs forces pour proposer aux habitants une saison culturelle plus riche.

La saison culturelle se poursuit à Lardy, mais aussi à Etampes, avec une co-programmation inédite entre le service culturel de la ville de Lardy et le théâtre de l’Étampois. Cette collaboration permet de renforcer des liens déjà bien noués et d’ajouter un spectacle supplémentaire à une saison particulièrement dense, au bénéfice des habitants du territoire.

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.

Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.

Nous proposons des formules web, PDF, papier ou combinées.

S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.

J’en Profite Maintenant

Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.

Teddy Vaury
Teddy Vaury
Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Pour terminer votre inscription, veuillez cliquer sur le bouton reçu par mail. Pensez à vérifier vos indésirables.

Newsletter

Tous les jeudis, reçevez nos articles directement dans votre boîte mail.

A lire également :

Contenu réservé à nos abonnés