Lardy et l’Étampois Sud-Essonne : une alliance qui fait rayonner la culture

A travers un partenariat culturel inédit, Lardy et l’Étampois Sud-Essonne unissent leurs forces pour proposer aux habitants une saison culturelle plus riche.
La saison culturelle se poursuit à Lardy, mais aussi à Etampes, avec une co-programmation inédite entre le service culturel de la ville de Lardy et le théâtre de l’Étampois. Cette collaboration permet de renforcer des liens déjà bien noués et d’ajouter un spectacle supplémentaire à une saison particulièrement dense, au bénéfice des habitants du territoire.
La suite de cet article est réservée aux Abonnés
Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.
Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.
Nous proposons des formules web, PDF, papier ou combinées.
S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.
J’en Profite Maintenant
Si vous avez déjà un abonnement, connectez-vous à votre compte.