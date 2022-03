Essonne : six collégiens sportifs d’Etréchy en route pour l’île de la Réunion

Six élèves du collège Le Roussay ont été sélectionnés pour le championnat de France de raid multisports à La Réunion. Ils feront de la course, d’orientation, du canoé, du vélo…

« Un raid multisports demande plusieurs heures d’effort, il faut un investissement personnel important et une équipe soudée », précise Bruno Lejeune, professeur d’EPS et co-responsable de l’Association sportive du collège Le Roussay. Début mai prochain,

il va accompagner six élèves retenus pour le championnat de France raid collège 2022 organisé par l’Union nationale du Sport scolaire (UNSS).

Camille, Elisa, Matthéo et Maxence concourent et deux élèves, Iovanna et Raphaël, sont remplaçants. Tous sont élèves en classe de troisième au Roussay à Etréchy. Ensemble, ils vont parcourir

plus de 9 000 kilomètres avec leurs professeurs de sport. Du 4 au 8 mai, ils participeront à trois jours intensément sportifs. « Les épreuves vont s’enchaîner, il y aura du vélo, de la course à pieds, du canoë, de la course d’orientation, du biathlon, de l’escalade et on nous a demandé de prendre des tubas », énumère Bruno Lejeune.

Préparés pour la victoire