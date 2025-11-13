Championnats de l’Essonne de taekwondo, Etréchy en grande forme

Avec treize médailles dont neuf en or, la Vague Bleue d’Étréchy a brillé lors des Championnats de l’Essonne, de taekwondo disputés à Saint-Michel-sur-Orge le 26 octobre dernier. Le club termine 3e d’une compétition qui a réuni 772 participants.



C’est une journée qui fera date pour la Vague Bleue d’Étréchy. Engagée le 26 octobre dernier aux championnats de l’Essonne, le club de taekwondo d’Etréchy a réalisé une véritable démonstration collective, portée par ses jeunes athlètes.

