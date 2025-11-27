Encore deux représentations pour rire de l’Arlequin de la société artistique d’Etréchy ce week-end

Après deux représentations le week-end dernier, les comédiens de la Société artistique d’Etréchy attendent les spectateurs pour leurs deux dernières représentations.

Les membres de la Société artistique d’Etréchy sont comme chaque année en représentation lors des deux derniers week-end du mois de novembre. Cette année, ils montent sur la scène de l’espace Jean-Monnet la pièce intitulée « Arlequin, valet de deux maîtres » de Carlo Goldoni.

La commedia dell’arte aura donc la part belle pour encore deux représentations exceptionnelles samedi soir et dimanche après-midi. Nicole Dubois a adapté et mis en scène cette pièce dans laquelle le fourbe Arlequin a l’idée de se faire, comme l’indique le titre, le valet de deux maîtres. Evidemment, ces deux derniers ne sont pas au courant de l’affaire. Il va s’en suivre imbroglios, malentendus, travestissements, coups de bâton, etc. Les comédiens s’en donnent à cœur joie alors que la machine infernale est lancée et ne s’arrêtera qu’une fois tous les masques tombés.

Comme toujours avec Arlequin, la ruse court de scène en scène, et l’auteur manie à merveille la matière foisonnante du répertoire dell’arte et en tire les ficelles pour mieux les réinventer.

Arlequin, valet de deux maîtres, par la Société artistique d’Etréchy, à l’espace Jean-Monnet, samedi 29 novembre à 20h30 et dimanche 30 novembre à 15h. Entrée : 10€ – adulte et 5€ – de 12 ans.