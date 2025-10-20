A Lardy, le savoir-nager fait partie des priorités

Lors du conseil municipal du vendredi 19 septembre, les élus larziacois ont approuvé une convention de mise à disposition de lignes d’eaux avec l’Aquastade de Mennecy pour les enfants scolarisés à Lardy.

Bonne nouvelle pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques de la ville. Cette convention signée entre la ville et la communauté de communes du Val d’Essonne va permettre de les accueillir dans les locaux de l’Aquastade de Mennecy pour recevoir des cours de natation.

Si apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences de l’Education nationale, faute de piscines ou de disponibilités, cette priorité est trop souvent mise de côté. Pas à Lardy. « Après tous les drames de morts par noyades que l’on a pu voir cet été au niveau national, permettre aux jeunes Larziacois d’apprendre à nager est plus que jamais une priorité pour nous », insiste Dominique Bougraud, maire de la ville.

Un coût supérieur pour la ville

Jusqu’à présent, ces cours de natation se déroulaient à la piscine de La Norville. La commune de Lardy y bénéficiait de lignes d’eaux depuis plusieurs années, d’abord en tant que commune membre de la communauté de communes de l’Arpajonnais, et par un accord avec Cœur d’Essonne agglomération depuis que Lardy avait rejoint la communauté de communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) au 1er janvier 2016. En contrepartie, la ville continuait de laisser l’usage du gymnase Cornuel aux associations de l’agglomération qui en bénéficiaient auparavant.

