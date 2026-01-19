A Palaiseau, Olivier Finel souhaite « bâtir collectivement un projet municipal »



Olivier Finel sera la tête de liste de l’union de la gauche, des écologistes et de citoyens engagés pour les élections municipales de mars 2026.

Olivier Finel, âgé de 38 ans, ingénieur de formation, a forgé une grande partie de sa vie à Palaiseau, où il a vécu pendant dix ans entre 2006 et 2016, où il s’est marié en 2011, et où ses enfants sont nés. Il a choisi d’y revenir il y a deux ans et demi, poussé par son attachement profond à la ville et par la volonté de contribuer pleinement à son avenir. Il a constitué la liste d’union « Rassembler Palaiseau » qu’il a pu rendre possible par le retrait de Gabriel Laumosne, tête de liste des écologiques.

« Depuis plusieurs mois, nous avons parcouru Palaiseau de long en large : du porte-à-porte aux rencontres sur les marchés, dans les équipements culturels et sportifs, et lors des événements associatifs. Les Palaisiennes et Palaisiens nous ont confié leurs attentes, leurs doutes mais aussi leurs idées pour améliorer la vie quotidienne. Nous voulons faire de Palaiseau une ville plus juste, plus écologique, plus accessible et plus démocratique, qui prépare l’avenir tout en engageant réellement la transition écologique, sans laisser personne de côté. Chacune et chacun doit pouvoir participer aux décisions qui concernent sa vie, sa ville » a souligné le candidat.

Autour de lui une équipe diverse et représentative de Palaiseau s’est constituée : des habitantes et des habitants de tous les horizons, à des moments différents de leur vie, ancrés dans le monde associatif, la vie économique, l’éducation, la culture, ou encore la solidarité… Une équipe nouvelle, soutenue par des élus ayant déjà exercé des responsabilités, qui apporteront leur expérience au service du collectif. « Ce rassemblement bénéficie déjà d’appuis solides à l’échelle du territoire : le député, Jérôme Guedj, le sénateur David Ros, des conseillers régionaux et départementaux, des maires de l’agglomération Paris-Saclay ont exprimé leur soutien à cette dynamique d’union » précise Olivier Finel.

« Je suis candidat pour redonner à Palaiseau son sens du vivre-ensemble, de la justice sociale et d’une écologie ambitieuse. Avec les Palaisiennes et les Palaisiens, je veux construire une ville où chacun compte, une ville apaisée, dynamique et solidaire. Ensemble, nous ferons de Palaiseau une ville résiliente, fière et tournée vers l’avenir » conclut Olivier Finel. Une liste dont l’objectif est, pour le candidat, que Palaiseau devienne une ville résiliente et solidaire.

