

Les agriculteurs de la Coordination rurale ont mené une action ces lundi 26 et mardi 27 janvier sur l’échangeur de la RN20 à hauteur d’Arpajon.

Arrivés vers 3h du matin dans la nuit de dimanche à lundi, une quarantaine d’agriculteurs, de l’Essonne, mais venus également du Loiret, de Seine-et-Marne, des Yvelines et du Val d’Oise ont manifesté leur colère et leur inquiétude sur le devenir de leur profession sur l’échangeur de la RN20 à Arpajon.

Leurs revendications n’étaient pas vraiment une surprise. Elles correspondent à celles que l’on entend la profession porter depuis des mois, voire des années. « Il n’y a pas de revendications liées à nos situations locales, mais elles sont liées au monde agricole en général. Nous sommes opposés au Mercosur, nous affirmons notre colère face aux charges excessives, nous voulons la fin des contrôles. Ce que veulent les agriculteurs, c’est simplement pouvoir vivre de leur métier », insiste Kévin Brouillard, de la ferme d’Orveau parmi les manifestants. Ses collègues venus d’autres département de la région parisienne ou même du Loiret souscrivent à 100 %.

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

