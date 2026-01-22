Les cyclistes du Plateau de Saclay en colère contre les aménagements routiers

Jeudi 15 janvier, un peu moins d’une centaine de cyclistes se sont réunis en plein cœur du campus de Saclay, un mois après un grave accident impliquant un des leurs.
« Si on ne se mobilise pas, il y aura toujours des accidents, c’est inévitable ». Pour Loïc ou Jean-Marie comme pour la petite centaine de cyclistes réunis, la coupe est pleine. A l’appel du collectif Vélo Plateau de Saclay, de l’association Mieux se déplacer à bicyclette et de la Fédération circulation douce en Essonne (FCDE), ils étaient en effet nombreux à se rassembler, jeudi 15 janvier, à proximité de l’Ecole normale supérieure de Gif-sur-Yvette. Leur objectif : montrer la « vive émotion » et la « profonde colère » éprouvée face aux aménagements routiers à destination des vélos sur le Plateau, qu’ils estiment « dangereux » et trop peu sécurisés.
A l’origine de cette manifestation, un accident survenu le 1er décembre dernier, impliquant un cycliste à l’endroit même du rassemblement, en plein cœur du campus, à l’intersection entre l’avenue des Sciences et la rue Noetzlin. Ce jour-là, Vincent se rend au travail à vélo. Un Fenwick est garé à une intersection, fourche relevée. Le malheureux percute la fourche en plein visage, entraînant de graves blessures.
