Routes : après le dégel, le constat des dégâts

Nids de poule, affaissements ou arrachements sont apparus suite aux importantes variations de température.

Après les épisodes de gel et de neige qu’a subi le département, la voirie est fortement endommagée dans de nombreux endroits du réseau routier et nécessitera de multiples opérations de réparation.

Du temps sera nécessaire pour la remise en état

Que c’est beau un paysage enneigé ! Tous les Essonniens se sont dit cela il y a quelques jours, lorsque le département était recouvert d’un manteau blanc. Mais l’épisode neigeux, conjugué au gel a fortement endommagé la voirie aux quatre coins de l’Essonne.
Que ce soit le conseil départemental avec ses 1 500 kilomètres de voirie, ou les communes et intercommunalités, ces derniers jours, les équipes sont sur le pont pour faire un état des lieux des voies de circulation et entreprendre ensuite des actions de réparation.

Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
