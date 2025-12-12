Circulation difficile sur la RN20 après un accident impliquant plusieurs véhicules

En milieu de matinée, aux alentours de 10h ce vendredi 12 décembre, un accident s’est produit sur la RN20 à hauteur de l’Ile de loisirs d’Etampes. Trois véhicules sont impliqués dans cet incident, un poids lourd et deux véhicules légers.

Les véhicules étaient en circulation en direction de Paris, lorsqu’un accrochage se serait produit entre le poids lourd et l’un des véhicules léger. Ce dernier se serait semble-t-il rabattu sur le camion avant que son dépassement ne soit achevé.

Les policiers du commissariat de police d’Etampes, les sapeurs-pompiers du centre de secours principal étaient sur place. Pas de blessés graves à déplorer fort heureusement, mais des personnes impliquées choquées.

L’accident a totalement bloqué la circulation sur l’axe pendant plus d’une heure. Une file a été rouverte à la circulation peu avant midi.