Exposition : les orchidées photographiées par un œil d’artiste

La médiathèque communale de Marolles-en-Hurepoix accueille une exposition photo sur le thème des orchidées.



Une dizaine de clichés subjugant ont pris place sur les cimaises au sein de la médiathèque communale. Sur ces photographies, des orchidées manigifiées par une artiste locale, Louane Palamara.

Cette exposition qui sera visible par le public jusqu’au samedi 29 novembre prochain aux horaires d’ouverture de la médiathèque a ouvert officiellement ses portes à l’occasion du vernissage qui a eu lieu ce samedi 8 novembre en fin de matinée. L’occasion pour l’artiste marollaise d’expliquer son travail au public.

La passion de la photo depuis l’enfance

« J’ai fait cette série de clichés à l’occasion de l’exposition Mille et une orchidées qui a eu lieu au Jardin des Plantes », indique Louana Palmara.

Pour la jeune femme qui est passionnée par la flore, l’occasion était donc belle de mettre en valeur ces fleurs uniques qu’on a rarement l’occasion de voir. « Je me suis concentrée sur les orchidées les plus rares. J’aime beaucoup prendre des photos de nature, c’est quelque-chose qui m’attire beaucoup, que ce soit par les textures ou les couleurs », explique la jeune femme.

Ce n’est pas la première fois que Louane Palamara participe à une exposition dans sa ville, mais c’est la première fois qu’elle est sur le devant de la scène. Auparavant, elle a participé au salon d’art en tant que jeune talent. George Joubert, maire, et Nathalie Riva-Dufay, maire-adjointe chargée de la vie culturelle, ont tous les deux exprimés leur satisfaction de pouvoir accompagner cette artiste talentueuse dans son cheminement artistique.

Christophe Lemaître, Nathalie Riva-Dufay, Georges Joubert et l’artiste photographe Louana Palmara.



Louane est passionnée par la photographie depuis son plus jeune âge. « Quand j’étais petite, j’avais toujours un petit appareil photo dans les mains. J’ai eu ensuite mon premier vrai appareil à l’âge de 11 ans. C’est une passion qui ne m’a jamais quitté », souffle-t-elle.

Diplômée d’une école de photographie, elle a l’ambition de pouvoir vivre de cette passion dans le futur. La patience, l’adaptation continuelle à son environnement et à la lumière, sont autant de qualités qu’elle ne cesse de développer pour créer des images qui restituent la beauté de ce qui nous entoure, tout en étant des véritables œuvres d’art capables de fasciner le public.

