A Marolles-en-Hurepoix, petits élus riment avec grandes responsabilités

Durant le mois d’octobre se sont déroulées les élections municipales des enfants. Cinq nouveaux conseillers ont été investis en présence du maire et de leurs familles.

Rires et jeux étaient de mise devant la salle du Mille club à Marolles-en-Hurepoix, mais ne vous y méprenez pas, les enfants n’étaient pas là que pour s’amuser. Candidats aux élection du Conseil municipal des enfants, ils n’attendaient qu’une chose : le dépouillement des bulletins.

Le service enfance-jeunesse de la mairie s’est afféré à recréer une élection ; cartes d’électeurs, bulletins de vote, bulletin secret ou encore procès verbal, de quoi avoir un avant-goût des élections municipales de mars 2026. Pour se présenter, il faut être en CM1 et les enfants votent du CP au CM2. « Cette année, nous avons eu 40 % de participation et 14 candidats », expose fièrement Valérie Despaux, adjointe au maire. Chaque année, les enfants qui passent en 6e sont remplacés par cinq élèves de CM1, assurant un renouvellement régulier de la moitié du conseil.

Lancé en 2021 par le Conseil municipal des adultes cette fois, le CME s’inscrit dans une volonté de la ville de faire comprendre aux plus jeunes le rôle des élus et le fonctionnement de nos institutions. Des ateliers leur sont proposés, ainsi que des visites. Les années précédentes, les membres du CME de Marolles ont donc pu visiter le Conseil départemental ou encore le cœur du pouvoir législatif : l’Assemblée nationale. En parallèle de ces moments instructifs, les minis conseillers doivent s’acquitter de leurs devoirs. « Ils doivent créer des projets, ce sont les leurs. On ne fait que s’assurer de leur faisabilité et on les aiguille » explique Valérie Despaux. Le Conseil municipal des enfants porte deux à trois projets par an. En 2022, par exemple, la prévention contre le tabac a été un engagement majeur des enfants.

Chacun ses raisons de se présenter pour ce mandat de deux ans. Paul, 9 ans et élu lors de cette élection, veut par exemple « améliorer la ville », son collègue Angel, lui aussi élu a des ambitions plus personnelles, il voudrait « devenir maire et c’est un début ». Lysianne, 9 ans, se projette même comme l’instigatrice de « la prochaine époque sur la frise chronologique ». On peut donc espérer que ces petits porteurs d’écharpes tricolores amènent un vent nouveau sur la citoyenneté de demain.



