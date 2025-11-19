En Essonne, cette nouvelle sculpture rend hommage à un pionnier de l’automobile

La sculpture monumentale qui a pris place sur le rond-point à l’entrée de la commune de Marolles-en-Hurepoix a été créée en hommage à Emile Levassor, enfant du pays, et pionnier de l’industrie automobile en France.

Lorsqu’Emile Levassor naît le 21 janvier 1843, l’industrie automobile n’existe pas encore. Et nul n’aurait pu soupçonner que ce fils de fermiers allaient jouer un rôle prépondérant dans la création et le développement de cette industrie en France.

Il mène des études d’ingénieur à l’Ecole Centrale de Paris, avant d’entamer sa carrière professionnelle dans l’industrie sidérurgique au sein de l’entreprise Cockerill, en Belgique.

Mais rapidement, sa vie va prendre un tournant. René Panhard, ancien camarade de l’Ecole Centrale l’invite à rejoindre en 1872 l’entreprise qu’il a créé pour produire des moteurs à gaz en série. En 1886, après la mort de leur association, l’entreprise devient Panhard & Levassor. Ces pionniers sont alors approchés par le représentant de l’entreprise Daimler en France. Panhard et Levassor produisent sous licence ces moteurs Daimler alors révolutionnaires et entament la construction des premières voitures à pétrole. Dans leur entourage, on retrouve également Armand Peugeot, qui leur présente un premier quadricycle. C’est Emile Levassor qui met au point l’allumage par incandescence, pour lequel il dépose un brevet le 24 août 1891. A partir du mois de novembre suivant, la production de trente automobiles de marque Panhard & Levassor débute. Cinq de ces automobiles sont vendues la première année, marquant la naissance de l’industrie automobile en France.

Il participe aux premières courses

Passionné par la mécanique, Emile Levassor l’est également par la course automobile qui est l’occasion pour les ingénieurs comme lui, de tester « grandeur nature » les innovation. Il termine septième du Paris-Rouen en juillet 1894, puis il gagne moins d’un an plus tard l’une des toutes premières courses pour engin à pétrole, le Paris-Bordeaux-Paris de juin 1895, avant d’être finalement disqualifié, car sa voiture n’est pas une quatre-places conformément au règlement. Le 27 septembre 1896, il est blessé lors d’un accident à Lapalud dans le Haut Vaucluse en tentant d’éviter un chien dans la course Paris-Marseille-Paris. Resté fragile après cet accident, il décédera à sa table de dessin le 14 avril 1897, âgé de cinquante-quatre ans.

Emile Levassor est encore aujourd’hui une figure reconnue du monde automobile. Son nom est d’ailleurs en bonne place au musée Mercedes-Benz de Stuttgart. Aussi est-il tout à fait logique que la commune ait voulu lui rendre hommage avec la création d’une sculpture en son honneur. Celle-ci est le fruit du travail d’élèves du lycée professionnel Chennevière Malézieux de Paris, et de leur professeur, monsieur Roche, par ailleurs Marollais.

« Nous devions installer cette sculpture à l’entrée côté Saint-Vrain, mais cela n’a pas pu se faire pour des raisons de visibilité. Nous l’avons donc installé sur ce nouveau rond-point », indique Georges Joubert, maire.

