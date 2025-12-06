Football (N3) : Cheickné Samassa, de Brétigny à Sainte-Geneviève

L’attaquant de Sainte-Geneviève FC retrouve son ancien club, le CS Brétigny, à l’occasion du derby essonnien qui a lieu ce dimanche (14h30) au stade Auguste-Delaune de Brétigny-sur-Orge. Un match qui ne revêt pas les mêmes enjeux pour les deux équipes.

« Ça va faire bizarre d’être dans le camp adverse. » Cheickné Samassa s’apprête à vivre un match particulier dimanche après-midi lors du derby entre le CS Brétigny et le Sainte-Geneviève FC. Après trois saisons au CSB, l’attaquant de 28 ans a rejoint les rangs génovéfains l’été dernier. « C’était le bon moment pour tourner la page. J’avais besoin de voir autre chose, un nouveau coach, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de jouer », confie l’ancien joueur du CO Les Ulis (2019-2022) et de l’AFC Igny (2022).

Avec Les Ulis, il a davantage joué en réserve (R3) qu’en équipe première (un match en N3). Quitte à jouer en Ligue, autant que ce soit à un niveau supérieur. Cheickné Samassa a alors décidé de signer en cours de saison à Igny avec lequel il s’est maintenu aisément (7e). Bien décidé à évoluer au niveau national, il tente ensuite sa chance au CS Brétigny (N3) où il va s’imposer et faire partie des leaders techniques de l’équipe. Avant de devenir « un impact player », dixit Didier Brillant, l’attaquant a dû beaucoup travailler. « Quand Cheickné est arrivé en 2022, personne ne savait qu’il avait des qualités de vitesse et de percussion. Comme pour Salya Touré (ndlr : autre ex-Brétignolais parti à Sainte-Geneviève), un talent brut qui jouait en District (RC Arpajonnais), on l’a fait progresser pour qu’il devienne un très bon attaquant. Et quand tu vois partir un joueur qui a été 27 fois décisif sur une saison (buts et passes décisives confondues), tu te demandes comment tu vas le remplacer. » C’est d’ailleurs la difficulté qu’a connue Brétigny ces dernières années après les départs de ses meilleures armes offensives auxquelles il faut ajouter Kylian Sila, parti à Orléans (National) en 2024.

Sainte-Geneviève n’a jamais battu Brétigny en trois confrontations

Désormais à Sainte-Geneviève, Cheickné Samassa ne regrette pas son choix. « Collectivement, on a une belle équipe. Certes, on a réalisé un début de saison en demi-teinte (8e du groupe D de N3 avec 3v, 2n et 4d), mais certains matchs se sont joués sur des détails », estime l’ailier du SGFC, auteur de deux buts en neuf matchs – à chaque fois titulaire -, qui a à cœur de s’imposer dimanche à Brétigny : « Même si je garde de très bons souvenirs au CSB, je veux remporter ce derby. Au vu des ambitions des deux clubs, la victoire est peut-être plus importante pour nous car notre objectif est d’être dans le haut de tableau pour essayer d’aller chercher quelque chose en fin de saison. Pour Brétigny, un nul serait déjà un bon résultat. »

En trois confrontations toutes compétitions confondues, Sainte-Geneviève n’a encore jamais gagné contre Brétigny. Si les Génovéfains s’étaient imposés aux tirs au but lors du 6e tour de la Coupe de France 2019-2020 (3-3, 3-5 aux tirs au but), ils restent sur un nul à domicile (1-1) et une défaite (1-2) en championnat lors de la saison 2023-2024 avec notamment un but de Cheickné Samassa. « Un souvenir douloureux » pour Emmanuel Dorado car ce match avait compromis les chances de son équipe de monter en N2 alors qu’elle était à la lutte avec les Corses du FC Balagne. L’entraîneur génovéfain s’attend d’ailleurs à un nouveau match compliqué dimanche : « Les matchs contre Brétigny ne sont jamais simples. C’est une équipe accrocheuse qui ne lâche rien. On sait à quoi s’attendre. » Sainte-Geneviève, qui reste sur un nul à la maison contre la lanterne rouge Dives/Cabourg (2-2), a besoin de faire une série pour recoller au peloton de tête. « On doit être plus régulier mais notre problème, c’est qu’on est capable de faire de très bons matchs contre de grosses écuries comme Chartres ou le Racing mais sans faire de résultats positifs (1-2 et 2-3) », souligne le technicien essonnien.

Face à « une solide équipe » de Sainte-Geneviève, Didier Brillant et ses joueurs (9es du groupe D de N3) tenteront de renouer avec le succès après la déconvenue subie sur la pelouse du Havre Caucriauville (2-5) il y a deux semaines en espérant que leurs « ex » (Dolan Bahamboula, Gnahoa Blazi, Cheickné Samassa, Salya Touré) ne leur jouent pas de mauvais tours.

