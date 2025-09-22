Football (N3) : Linas/Montlhéry dicte sa loi à Brétigny

L’ESA Linas/Montlhéry a confirmé son bon début de saison en s’imposant à Brétigny (3-1) dimanche après-midi à l’issue d’un derby qui s’est décanté en deuxième période.

Les joueurs de l’ESA Linas/Montlhéry ont de la mémoire. Ils n’ont pas oublié les chants de leurs homologues du CS Brétigny dans les couloirs du stade Paul-Desgouillons après leur victoire (4-2) le 15 mars dernier. Six mois plus tard, les Sang et Or leur ont rendu la pareille dimanche après-midi au stade Auguste-Delaune après un succès maîtrisé (3-1). Ils auront toutefois attendu la deuxième mi-temps pour faire la différence.

Les 45 premières minutes ont été d’un calme plat. Linas/Montlhéry monopolise le ballon sans se montrer dangereux devant le but brétignolais à part sur une tête vicieuse de François Cissé détournée en corner par Yannick Tchintcho (40e). Juste avant la pause, Jean-Noël Gabriel se retrouve seul à l’entrée des 16 mètres mais il est signalé hors jeu (45e). Brétigny se bat avec ses armes mais il lui manque de la justesse technique notamment sur la dernière passe ou dans la zone de marque à l’image de Rudy Varane qui peut ouvrir la marque mais sa reprise passe largement au-dessus (45e+1).

Les deux équipes regagnent donc logiquement les vestiaires dos à dos. Mais les Sang et Or démarrent la deuxième période avec d’autres intentions. Sur un jeu en triangle initié par Sandy Nzuzi, ce dernier décale Cissé qui centre pour Damien Mayaya au second poteau. Ce dernier trompe Tchintcho (0-1, 49e) et signe son troisième but de la saison en championnat.

Linas/Montlhéry a fait le plus dur mais la rencontre est loin d’être terminée. Didier Brillant tente le tout pour le tout en effectuant trois changements d’un coup pour dynamiser son attaque. Mais quatre minutes plus tard, Tchintcho déséquilibre Nzuzi. Du moins, c’est ce qu’estime M. Hingrand qui désigne le point de penalty. Une décision sévère voire injuste pout les uns, logique pour les autres. Toujours est-il que l’attaquant lino-montlhérien se fait justice lui-même (0-2, 77e).

Brétigny boit le calice jusqu’à la lie car, deux minutes plus tard, Paterne Ntamba écope d’un deuxième avertissement. Mais à dix, les Brétgnolais n’ont pas dit leur dernier mot. Entré dix minutes plus tôt, Meziane Merouane redonne espoir à son équipe en réduisant la marque à la suite d’un coup franc (1-2, 77e). Dans la foulée, Mayaya a la balle de 3-1 mais Tchintcho fait la parade qu’il faut. Ce sont toutefois les Lino-Montlhériens qui ont le dernier mot par Cissé qui scelle le score d’un remarquable retourné qui, avec l’aide du poteau, laisse Tchintcho sans voix (1-3). Bruno Goncalvès aurait pu donner encore plus d’éclat à la victoire de l’ESALM mais sa frappe est repoussée par le poteau dans le temps additionnel (90e+1).

« Notre victoire est méritée sur l’ensemble du match. On a toutefois été plus incisif dans les vingt derniers mètres en deuxième période. On a eu la mainmise sur le match mais le rouleau compresseur a fait son effet après la pause », commente Stéphane Cabrelli. Avec ce troisième succès en quatre journées, Linas/Montlhéry confirme son bon début de saison qui lui permet d’être co-leader du groupe D de N3 avec le Racing CF. A Brétigny, cette troisième défaite de rang en championnat laisse augurer une saison compliquée. Didier Brillant, qui était privé de son capitaine, Moussa Samassa (blessé aux ischios) et de Magloire Mbimbé, en a bien conscience. L’entraîneur du CSB était néanmoins très remonté contre l’arbitrage. « Linas/Montlhéry n’avait pas besoin de ça. Ils ont une armada sur le terrain. On n’a pas fait un mauvais match mais entre le penalty qui n’existe pas car Yannick ne touche pas le joueur et l’expulsion de Paterne qui ne comprend toujours pas ses deux avertissements, c’est très dur. C’est même un scandale. »

La Coupe de France, dont le 4e tour a lieu ce week-end, sera l’occasion de retrouver le chemin de la victoire.

Aymeric Fourel

BRETIGNY – LINAS/MONTLHERY : 1-3 (0-0). Arbitre : M. Hingrand.

Buts : Merouane (82e) à Brétigny ; Mayaya (49e), Nzuzi (77e s.p.), Cissé (88e) pour Linas/Montlhéry

Expulsion : Ntamba (79e) à Brétigny. Avertissements : Saïd (4e), Brillant (entr., 31e), Ntamba (54e, 79e) à Brétigny ; Doucouré (84e) à Linas/Montlhéry.

Brétigny : Tchintcho Nguembou – Lulendo (Y. Koité, 71e), Saïd, Couturier, Crail (cap.) – Ntamba – Nsuanda (Bukaka Bukanda, mt), Gnahoré (Merouane, 71e), Duval, Cordeiro (Bley, 82e) – Varane (Badji, 71e). Entr. : Brillant.

Linas/Montlhéry : Velandia Hoyos – Djiba, Doucouré, Mvita, Correïa – Cissé, Fukidi, Gabriel – Goncalvès, Nzuzi Mbala (Fleury, 80e), Mayaya (Séné, 86e). Entr. : Cabrelli.