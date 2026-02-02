Football (N3) : Linas-Montlhéry mate Sainte-Geneviève

Efficaces dans les deux surfaces face à des Génovéfains timorés, les Sang et Or ont remporté le derby essonnien samedi dernier en match en retard de la 12e journée et reviennent à deux points du Racing, le leader du groupe D de N3.

Il y a des derbys essonniens dont on se souvient encore vingt ans après. Celui qui s’est disputé samedi dernier entre l’ESA Linas/Montlhéry et le Sainte-Geneviève FC ne restera pas dans les annales du football départemental. Si la victoire (2-0) des Sang et Or ne souffre d’aucune contestation, la rencontre aura manqué d’intensité. Les 350 spectateurs du stade Paul-Desgouillons n’ont d’ailleurs pas eu grand chose à se mettre sous la dent durant les 25 premières minutes. « Les deux équipes se craignaient, estime Stéphane Cabrelli, l’entraîneur de Linas/Montlhéry, qui purgeait le troisième de ses quatre matchs de suspension. On a préféré leur laisser l’initiative, les laisser manœuvrer. Et sur notre première occasion, on a fait mouche. » Il aura fallu un dépassement de fonction de Youssouf Djiba pour amener le premier but du match signé Sandy Nzuzi Mbala (1-0, 27e). Le latéral droit déboule jusqu’au milieu de terrain avant de servir Salah Bekhadda qui, après un une-deux avec Adrien Fleury, centre pour Nzuzi qui confirme son statut de meilleur buteur de l’équipe (désormais dix buts cette saison en championnat). Ce but désinhibe les Lino-Montlhériens qui profitent des espaces laissés par les Génovéfains pour se procurer quelques situations. Alors que les visiteurs n’ont toujours pas tiré au but, les locaux s’offrent deux balles de 2-0 avant la pause par Nzuzi (42e, 45e).

Au retour des vestiaires, Sainte-Geneviève, qui a perdu Salya Touré, blessé à un orteil, se montre plus pressant. Mathias Llambrich voit sa frappe détournée par son ancien coéquipier Adrien Fleury (47e), l’un des six Lino-Montlhériens passés dans les rangs génovéfains avec Ivan Velandia Hoyos, Adama Doucouré, Yann Mvita, Thierno Correïa et Bekhadda. Sainte-Geneviève prend le jeu à son compte sans trouver l’ouverture. La faute à un manque de prise de risque à l’image de Moustapha Kanté qui, au lieu de prendre sa chance, perd bêtement le ballon. Sur le contre, Bekhadda double la mise d’une belle frappe en lucarne (2-0, 54e). Alors que Fleury (65e) et Jordan Fukidi (67e) sont tout proches du 3-0, Sainte-Geneviève se montre très discret sur le front de l’attaque malgré une nette domination territoriale. Seul Allam Benaïssa se signale mais sa frappe est sauvé sur la ligne par Doucouré (82e) au grand regret d’Emmanuel Dorado. « On a fait un non match, peste le coach génovéfain. Comme à Brétigny (1-2, le 7 décembre), on a manqué de caractère pour disputer un derby. » Après ce coup d’arrêt, Sainte-Geneviève (5e), qui a perdu Ibrahima Diallo Diallo en fin de match, sortue sur blessure (cheville) à la suite d’une grosse faute de Mvita, va devoir se remettre au travail pour aller chercher le maintien le plus vite possible. Revenu à deux points du Racing, le leader, après ce match en retard, l’ESALM (2e) ne s’enflamme pas : « L’objectif reste le même, prévient Stéphane Cabrelli. C’est le maintien et le haut de tableau. Si on peut jouer autre chose, on jouera autre chose. Le championnat est long, on vient juste de commencer la phase retour. Il peut se passer plain de chose d’ici la dernière journée (ndlr : le 16 mai). »

Linas/Montlhéry et Sainte-Geneviève poursuivront la saison samedi prochain chez deux mal classés, respectivement à Dives/Cabourg (13e) et à Saint-Ouen-l’Aumône (12e).

Aymeric Fourel

LINAS/MONTLHERY – SAINTE-GENEVIEVE : 2-0 (1-0). Arbitre : M. Fonteneau. 350 spectateurs environ au stade Paul-Desgouillons de Montlhéry.

Buts : Nzuzi Mbala (27e), Bekhadda (54e).

Avertissements : Cissé (62e), Mvita (89e) à Linas/Montlhéry ; Dorol Cabit (24e), Belgacem (68e), Samassa (88e) à Sainte-Geneviève.

LINAS/MONTLHERY : Velandia Hoyos – Djiba, Doucouré (cap.), Evita, Correïa – Fukidi, Fleury (Bire, 81e) – Goncalvès (Sene, 69e), Cissé, Bekhadda (Diagouraga, 86e) – Nzuzi Mbala. Entr. : Gauduel.

SAINTE-GENEVIEVE : Vautour – Tchabo, Ndiaye, Coulibaly, Dorol Cabit (Varela Tavarès, 62e) – Llambrich (Chovino, 71e), Belgacem, Kanté (Diallo Diallo, 62e) – Benaïssa, Bahamboula (Dramé, 71e), Touré (Samassa, 46e). Entr. : Dorado.