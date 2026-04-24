Football (National) : Fleury s’accroche à son rêve

Les Floriacumois se sont imposés sans trembler sur la pelouse de Châteauroux (2-0) vendredi soir, confortant leur 3e place au classement du National, ex-aequo avec Rouen.

Cela avait tout du match piège, mais les joueurs du FC Fleury 91 ne se sont pas laissé prendre. Face au relégable Châteauroux (16e), les Lions ont livré une prestation solide, tout en maîtrise, digne d’un candidat à la montée en Ligue 2, récompensée d’une victoire 2-0. Les Lions se sont mis sur de bons rails en ouvrant le score après seulement 2’30 de jeu. Sur un centre de Kévin Farade, Loup Hervieu arrivait lancé au deuxième poteau pour marquer (1-0, 3e).

Jamais inquiétés, les Essonniens font le break avant l’heure de jeu par Jonathan Rivas, passé par La Berrichonne de Châteauroux entre 2012 et 2015. L’attaquant floriacumois reprend de volée un centre de Valentin Lavigne (57e) signant son quatrième but en cinq matchs. Farade aurait pu donner plus d’éclat au succès des Lions mais sa frappe est détournée en corner par le gardien castelroussin (81e).

Avec ce huitième match sans défaite, Fleury reste troisième avec Rouen qui a dominé Aubagne (3-1). En revanche, les autres concurrents à la place de barrage d’accession à la Ligue 2 ont lâché du lest. Orléans (6e) a été battu à domicile par QRM (0-3) alors que Le Puy (7e) et Versailles (5e) se sont neutralisés (2-2).

A trois journées de la fin, le têve continue pour Fleury qui recevra Le Puy lors de la prochaine journée le vendredi 1er mai.

Aymeric Fourel

CHATEAUROUX – FLEURY : 0-2 (0-1). Arbitre : M. Perpinan.

Buts : Hervieu (3e), Rivas (57e).

Avertissements : Goncalvès (14e), Kelo (83e), Djaha (86e) à Châteauroux ; Karamoko (44e), Rivas (65e), Bovis (90e+3) à Fleury.

CHATEAUROUX : Lavallée – Koembo (cap.) (Diakhaby, 78e), Kelo, Goncalvès, Djaha – Bouaoune (Traoré, 63e), Chahid, Wade (Verdier, 63e) – Freitas, Mupemba (Piquionne, 63e), Boussaïd. Entr. : Ott.

FLEURY : Alette – Lambese (Bovis, 82e), Vogt, Karamoko, Plisson (Aubourg, 75e) – Homssa (Jean-Pierre, 63e), Hervieu, Lelevé (cap.), Lavigne (Le Méhauté, 75e) – Rivas, Farade (Belliard, 82e). Entr. : Vignes.