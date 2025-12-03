Futsal : Le Diamant Evry toujours dans le coup

Battu à domicile par Perpignan (3-4) le week-end dernier, le Diamant Évry Futsal reste pourtant pleinement engagé dans une Division 2 plus serrée que jamais. Le doublé de Matisse Henry, de retour après plusieurs mois d’absence, laisse entrevoir des perspectives encourageantes.

Le Diamant Évry Futsal a concédé samedi sa troisième défaite de la saison face à Perpignan (3-4), un revers frustrant dans une rencontre où les Essonniens ont longtemps espéré inverser la tendance. Menés 2-1 à la pause, les joueurs de Jérôme Foscolo ont multiplié les situations dangereuses sans parvenir à trouver la réussite nécessaire, touchant notamment deux fois les montants. « C’est un mauvais résultat. Une défaite assez sévère contre une équipe très efficace. On leur a laissé trop de possibilités, analyse l’entraîneur évryen, regrettant le manque d’efficacité de ses hommes. Ça n’a pas tourné dans notre sens contre une équipe qui a joué tous les coups à fond. C’est le haut niveau. » Malgré ce revers, un rayon d’espoir a illuminé la soirée : le retour à la compétition de Matisse Henry. Éloigné des terrains pendant plusieurs mois en raison d’une blessure à la cheville, l’international français U23 a signé un doublé pour son retour, montrant qu’il n’avait rien perdu de son sens du but. « Il a fini la saison plus tard que les autres, entre la Kings League et l’équipe de France U23. Il a fini la saison en jouant blessé. Il reprend depuis un mois et retrouve ses moyens. Il a fait de bonnes choses, il monte en puissance », salue Jérôme Foscolo, visiblement satisfait de la performance de son jeune joueur malgré l’issue du match.

Réception du leader Cœur de Sambre ce samedi

Sur le plan comptable, cette défaite resserre encore davantage une poule B de Division 2 où rien ne semble acquis. Avec 12 points en sept journées, le Diamant glisse à la 6ᵉ place, mais reste à seulement deux longueurs du duo de tête composé de Cœur de Sambre et des Artistes Futsal. Entre ces deux extrêmes se tiennent Plaisance Pibrac (3ᵉ, 13 points), Saint-Priest (4ᵉ, 13 points) et Perpignan (5ᵉ, 12 points). Six équipes en deux points : la bataille pour la montée promet d’être haletante. « On se doutait que ça allait être serré, mais pas autant. C’est intéressant car un faux pas n’est pas rédhibitoire. Le championnat est très ouvert, mais c’est le plus régulier qui montera en D1 », prévient le coach évryen. La réception du leader Cœur de Sambre ce samedi (16h) revêt donc une importance capitale pour conclure l’année civile sur une note positive. Un succès pourrait même permettre au Diamant de reprendre la tête, selon les résultats des autres prétendants. « C’est un match primordial car c’est le leader. Tout le monde peut battre tout le monde. On doit finir l’année de la meilleure manière. Il faudra être plus efficaces et arrêter les largesses défensives », insiste le technicien essonnien, déjà tourné vers cette affiche décisive. Pour ce rendez-vous, les coéquipiers du capitaine Brian François devront toutefois composer sans son gardien Ibrahima Souaré, blessé à la main. Une absence de poids mais qui n’altère en rien l’ambition des Évryens qui veulent rester au contact et pourquoi pas retrouver dès ce week-end les hauteurs d’un championnat plus indécis que jamais.

Jérémy Andrieux