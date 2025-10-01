Godzilla et Pokémon : deux conférences à ne pas manquer pour la Fête de la science ce samedi

Cette année encore, des conférences originales sont organisées à Saint-Chéron à l’occasion de la Fête de la science.

Sciences et cultures populaires sont liées, les premières influençant souvent les secondes et offrant ainsi un moyen ludique d’aborder des sujets scientifiques avec le grand public. A l’occasion de la Fête de la science, la ville de Saint-Chéron ne rate pas cette occasion cette année encore. Après une conférence en 2024 sur l’origine des Pokémons, le Saint-Chéronnais Steven Pecquenard animera ce samedi 4 octobre deux conférences qui s’annoncent passionnantes.

Diplômé d’un Master en médiation des arts et des sciences ainsi que d’une licence en Histoire, médiateur scientifique, membre de l’association PaléoSphère et passionné de paléontologie, ce fan de science-fiction, plus connu sous le nom de @carchanocif, s’est spécialisé dans l’utilisation de la fiction pour parler des sciences avec ses vidéos sur sa chaîne YouTube.

Il remet ça en live ce samedi avec deux conférences sur le thème de Godzilla à 14h30 et des Pokémons à 16h. Intitulée « Godzilla et les sciences », la première permettra d’expliquer de quoi est inspiré le célèbre monstre, ou kaïju pour les intimes, Godzilla. Est-ce un dinosaure ou un crocodile, ou bien un peu des deux ? Quelles sont les différentes sciences qui se cachent derrière le monstre atomique, Steven Pecquenard répondra à ces interrogations qui amèneront bien d’autres questions.

A 16h, il répondra à la question « Quel est ce Pokémon disparu ? ». Si Pokémon est la licence la plus connue au monde, certaines créatures sont encore méconnues ! C’est tout simplement parce qu’elles sont inspirées d’animaux disparus. L’occasion de se plonger dans les origines des fameux monstres de poche.