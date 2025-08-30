Le nombre de blessés sur les routes de l’Essonne en augmentation cet été

Le mois de juillet a été marqué par une évolution défavorable du nombre de blessés sur les routes.



Ce sont 160 personnes qui ont été blessées sur les routes du département au mois de juillet, contre 144 en 2024. Une augmentation significative de 11 % inquiétante alors que le nombre d’accidents corporels est en diminution de 6 % sur la même période.

Dans ce contexte, pas étonnant donc de voir une attention particulière portée sur la sécurité routière par les forces de l’ordre. En début de semaine, ce lundi 25 août, à Brunoy, les policiers nationaux avec l’appui de la police municipale ont mené une opération de contrôle routier sur la RN6. Au cours de celle-ci, 50 véhicules ont été contrôlées, 9 verbalisations ont été faites, et une mise en fourrière a été effectuée.

Quelques jours plus tôt, le vendredi 22 août, une autre opération avait lieu sur la RN20 à hauteur de la commune d’Arpajon. Cette fois, outre les véhicules contrôlés, ce ne sont pas moins de 19 verbalisations qui ont été dressées, une immobilisation décidée, et trois mises en fourrière de véhicules effectuées.