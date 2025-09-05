MON COMPTE
LoisirsPays de Limours
Thibault LE VOT

Le restaurant « La bonne franquette »est de retour !

Le nouveau chef entend proposer une cuisine créative, « marquée par le Sud-Ouest ».

Le restaurant emblématique de Janvry a trouvé repreneur et accueille ses premiers clients depuis ce mardi 2 septembre.
Avis aux gourmets : un peu plus d’un an après le départ à la retraite de son ancien patron, « La bonne franquette », établissement emblématique de Janvry, accueille de nouveau ses clients depuis le début de semaine.

La relève, c’est Maxime Pradier et son équipe. Originaire de Montauban (82), arrivé à Paris il y a 10 ans et chef cuisiner depuis toujours, il se trouve ainsi à la tête de son premier restaurant. « C’est une table reconnue, ça donne envie de continuer et faire honneur à cette réputation, mais c’est aussi pas mal de pression : c’est très attendu, on ne peut pas se louper. »
Pas question néanmoins de s’enfermer dans le passé : « On ne fera pas la même cuisine, ce sera forcément marqué par le Sud-Ouest et, en tant que cuisiner, c’est l’intérêt d’avoir son propre restaurant : la liberté créative de découvrir de nouveaux plats, de nouveaux produits… Je veux que les clients sortent en se disant « Ah, ici, ça change ! » »
Au menu de cette ouverture : nems d’effiloché de bœuf Aubrac, risotto de langoustine et grenade, paleron de cochon des monts Lagast, ananas rôti au miel de Nozay… Une carte qui, visiblement, a déjà séduit : pour sa première soirée d’ouverture, le restaurant affichait complet.

  • Renseignements : 01.64.90.72.06.

