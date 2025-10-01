Les Boucles de la Juine 2025 : rendez-vous sportif à Saclas les 4 et 5 octobre

La commune de Saclas se prépare à accueillir la 36ᵉ édition des Boucles de la Juine ce week-end. Cet événement incontournable qui rassemblera petits et grands autour de la course à pied et de la marche. Organisée par l’OMS, cette nouvelle édition se tiendra le samedi 4 et le dimanche 5 octobre 2025, avec un programme riche en convivialité et en nouveautés.

Le coup d’envoi sera donné le samedi 4 octobre après-midi dès 14h avec la traditionnelle course enfants. Le dimanche 5 octobre, place aux adultes avec les différentes boucles et la marche, dont le premier départ est prévu à 9h. Les parcours sont ouverts à tous, y compris aux participants handisports, confirmant ainsi l’esprit inclusif et fédérateur de la manifestation.

Une organisation renouvelée et dynamique

Cette nouvelle édition est placée sous le signe du renouveau. En effet, l’association OMS a renouvelé récemment son équipe dirigeante. Mario Oppermann est désormais président. Il est épaulé dans ses nouvelles fonctions par Antoine Vincent, vice-président, Josiane Marty, trésorière, Isabelle Vincent, trésorière adjointe, Gilles Dupont, secrétaire, et Georgina Livet secrétaire adjointe.

Au nom de l’OMS, Mario Oppermann tient « à remercier chaleureusement l’ancienne équipe organisatrice » pour le travail accompli durant des années. Tous les visages ne changent pas cependant, puisque de nombreux bénévoles restent fidèles au poste et s’engagent encore cette année pour faire de cette rencontre sportive un moment de réussite et de convivialité.

Des nouveautés et un repas d’après-course

Comme chaque année, dans la foulée des épreuves, un repas d’après-course sera proposé, ouvert à tous les participants sur inscription, l’occasion idéale de prolonger la fête dans une ambiance chaleureuse et conviviale. L’état d’esprit des Boucles de la Juine demeure donc, avec une 36e édition qui s’annonce aussi belle que les précédentes.