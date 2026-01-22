Maire de Saclas depuis 31 ans, il fait le bilan et tire sa révérence

Yves Gaucher, maire, et les membres du conseil municipal ont adressé leurs vœux à la population le vendredi 16 janvier dernier.

Depuis les élections municipales de 1995, Yves Gaucher tient les rênes de la commune de Saclas. Une mission qu’il exerce depuis 31 ans avec la même volonté pour servir les intérêts de Saclas et des Saclasiens. Au moment de débuter cette cérémonie, il a confié être « un peu triste tout de même puisque pour moi, c’est la dernière fois, après 31 ans et 5 mandats, que je vous présente mes vœux ».

C’est donc en 1995 que tout a commencé, et ce n’était pas facile. « Elu en 1995 dans une mairie aux caisses vides et sous tutelle de la Chambre régionale des comptes, le jour de mon élection, l’ancien maire me déposa, en guise d’encouragement, une série de grosses factures précisées « non budgétées ». Avec une majorité de néophytes enthousiastes, nous avons relevé le défi, terminé cette année 1995 si difficile et lancé un programme pour l’avenir », s’est-il souvenu devant les Saclasiens venus nombreux vendredi soir.

La suite de cet article est réservée aux Abonnés

Chaque jour, au milieu des algorithmes, de l’IA, des influenceurs et des coups de com’, les journalistes de la rédaction du Républicain de l’Essonne, s’attachent à faire un travail d’information locale.

Pour que ce journal de proximité perdure, nous avons besoin de nos lecteurs et abonnés.

Nous proposons des formules web, PDF, papier ou combinées.



S’abonner au Républicain de l’Essonne c’est : avoir toutes les infos de son territoire, soutenir le dernier journal local de l’Essonne et son équipe engagée pour l’information.