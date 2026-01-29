MON COMPTE
Teddy Vaury

Projets locaux, course aux aides financières : le soutien aux petits villages au cœur d’une visite ministérielle

Le ministre de la Ruralité s'est rendu dans deux communes du sud Essonne.

Le dispositif Villages d’avenir est un appui déterminant pour des projets d’amélioration de la qualité de vie ou des services des petites communes. Le ministre de la Ruralité, Michel Fournier, s’est rendu en Essonne pour aborder deux d’entre eux, alors-même que, la veille, la maire de Chalou-Moulineux exprimé son désarroi.

Des petits projets avec de grands effets

Le ministre de la Ruralité Michel Fournier était en Essonne ce mercredi 21 janvier. Il est venu échanger avec les parties prenantes de deux projets structurant à l’échelle du territoire : la Maison Henriette à Chalou-Moulineux et France services à Saclas.
Maire de Les Voivres, village des Vosges de moins de 300 habitants, depuis 1989, et président de l’association des Maires ruraux de France de 2020 à 2025, la ruralité, Michel Fournier la connaît par cœur. La semaine dernière, celui qui est devenu en octobre 2025 ministre de la Ruralité était en visite sur le terrain en Essonne sur cette thématique.

Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
