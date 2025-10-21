MON COMPTE
Thibault LE VOT

Les BriisCars battent un nouveau record pour Octobre rose

Les bolides faits-maison ont dévalé la rue Boissière. ©BriisCars

Le succès de la course de caisses à savon de Briis-sous-Forges s’est encore une fois confirmé dimanche 19 octobre.

Une fréquentation stable malgré quelques gouttes de pluie et surtout un nouveau don record pour la Ligue contre le cancer : c’est le bilan à retenir de la quatrième édition des BriisCars. Avec quelques 4 000 visiteurs et 20 000 € récoltés (contre 14 000 € l’an dernier), la course de caisses à savon de Briis-sous-Forges confirme, au moins sur ce dernier point, son statut d’événement parmi les plus importants organisés dans le département à l’occasion d’Octobre rose.

Journaliste dans le nord de l'Essonne.
