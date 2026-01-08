Les élections municipales de mars 2026 en Essonne : modalités et fonctionnement

Les élections municipales constituent un moment essentiel de la vie démocratique locale. Depuis le mois d’octobre, chaque semaine le Républicain de l’Essonne présente les candidats et l’actualité liée aux Municipales 2026.

Les dates du scrutin sont fixées par un décret du 27 août 2025 aux dimanches 15 et 22 mars 2026. La date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour est quant à elle fixée au jeudi 26 février 2026 à 18 heures.

En Essonne, comme dans l’ensemble des départements français, elles permettent aux citoyens d’élire leurs représentants municipaux pour un mandat de six ans. Cet article présente de manière détaillée les modalités des élections municipales, applicables aux communes de l’Essonne.

Contexte général des élections municipales

Les élections municipales ont pour objectif de renouveler l’ensemble des conseils municipaux des communes. En Essonne, le département compte 194 communes, de tailles et de profils très variés. Les élections municipales se déroulent selon un calendrier national fixé par décret.

Le scrutin a lieu en principe en deux tours : un premier tour, le 15 mars 2026 ; un second tour organisé uniquement si aucune liste ou aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue au premier tour et qui se déroule le 22 mars 2026.

Qui peut voter ?

La date limite d’inscription sur les listes électorales pour pouvoir voter aux municipales est fixée au vendredi 6 février 2026. Peuvent participer aux élections municipales :

les citoyens français âgés de 18 ans révolus au plus tard la veille du scrutin ;

les ressortissants de l’Union européenne résidant en France (ils peuvent voter pour le conseil municipal et les conseillers communautaires, mais ne peuvent pas être élus maires ou adjoints) ;

les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune. L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour pouvoir voter. Elle peut être effectuée en mairie ou en ligne sur le site officiel de l’administration française, dans les délais fixés par la loi.

Modalités de vote

Le vote a lieu dans un bureau de vote situé dans la commune de résidence de l’électeur.

Pour voter, l’électeur doit :

présenter une pièce d’identité valide (obligatoire dans les communes de plus de 1 000 habitants, ce qui concerne la majorité des communes de l’Essonne) ;

passer par l’isoloir afin de garantir le secret du vote ;

déposer son bulletin dans l’urne ;

signer la liste d’émargement.

Le vote par procuration est possible pour les électeurs qui ne peuvent pas se déplacer le jour du scrutin. La procuration permet à un autre électeur de voter à leur place dans leur bureau de vote habituel, même si celui-ci habite dans une autre commune.

Conditions pour être candidat

Pour être candidat aux élections municipales, il faut :

être âgé d’au moins 18 ans ;

jouir de ses droits civiques ;

être électeur de la commune ou y être inscrit au rôle des contributions directes.

Le mode de scrutin

Pour la première fois, les élections municipales de 2026 se dérouleront avec un mode de scrutin identique pour toutes les communes, quelle que soit leur taille. Dans l’ensemble des communes, l’élection des conseillers municipaux se déroule selon un scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire : les candidats se présentent en listes complètes avec la possibilité de deux candidats supplémentaires. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu. Lors du vote, on ne peut faire ni adjonction, ni suppression, ni modification de l’ordre de présentation des listes.

L’élection peut se limiter à un seul tour en cas de majorité absolue, ou donner lieu à un second tour, auquel cas : les listes qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés peuvent s’y maintenir. Les candidats d’une liste qui a obtenu plus de 5 %, sans pouvoir se maintenir en tant que tels, peuvent cependant rejoindre une autre liste, ce qui peut amener à modifier l’ordre de présentation des candidats.

A l’issue de l’élection, les sièges sont répartis comme suit : une prime majoritaire de la moitié des sièges (arrondie le cas échéant) est d’abord attribuée à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix, puis les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris la liste arrivée en tête, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. le scrutin proportionnel plurinominal avec prime majoritaire.

La campagne électorale

La campagne électorale est strictement encadrée par la loi. Les candidats doivent respecter:

les règles d’affichage,

les plafonds de dépenses électorales ;

les périodes de réserve interdisant certaines formes de communication institutionnelle.

Ces règles visent à garantir l’égalité entre les candidats et la sincérité du scrutin.

Après les élections

À l’issue du scrutin, les conseillers municipaux élus se réunissent pour élire le maire et les

adjoints. Le conseil municipal devient alors l’organe délibérant de la commune pour la

durée du mandat, soit six ans.

Dans les communes appartenant à une intercommunalité, certains conseillers municipaux

siègent également au conseil communautaire, chargé de gérer des compétences à l’échelle

intercommunale.

Les élections municipales en Essonne sont un moment fondamental de participation citoyenne. Elles permettent aux habitants de choisir les femmes et les hommes qui décideront des politiques locales, au plus près de leur quotidien. Bien comprendre les modalités de ces élections est essentiel pour exercer pleinement ses droits démocratiques.