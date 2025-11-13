Les marchés de Noël du mois de novembre en Essonne

Week-end des 15 et 16 novembre 2025

Auvers-Saint-Georges

Dimanche 16 novembre de 10h à 17h en centre-ville, nouvelle édition de l’Atelier des lutins. Ateliers enfants (décorations de Noël et pâtisserie), parade des lutins, animations, grand sapin. Marché artisanal. Restauration sur place.

Bouville

Samedi 15 et dimanche 16 novembre de 10h à 18h à la salle polyvalente. Artisanat, décoration, gastronomie, produits locaux.

Egly

A l’espace 520 (6 Grande-rue) samedi de 11h à 19h et dimanche de 10h à 18h.

Saint-Vrain

Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h, marché de l’Avent Noël dans le gymnase Jean-Pierre Beltoise.

Week-end des 22 et 23 novembre

Bondoufle

Du vendredi 21 à partir de 17h au dimanche 23 à la salle des fêtes (de 10h à 18h samedi et dimanche). Défilé aux lampions au départ du marché couvert vendredi 21 à 18h. Exposants, animations et petit train.

Chamarande

Marché du « Made in Essonne » au domaine départemental, samedi 22 et dimanche 23 avec des produits gastronomiques, artisanat local, artisanat d’art de plus de 60 exposants.

D’Huison-Longueville

Dimanche 23 novembre de 10h à 18h à l’espace culturel avec la présence du père Noël. Au programme: exposition d’artisanat, tombola et atelier créatif pour les enfants, attelage d’ânes et buvette.

Morigny-Champigny

Le domaine de la Chalouette ouvre ses portes pour un maché de Noël couvert composé d’une dizaine de stands, samedi 22 novembre de 13h à 17h30 au rez-de-chaussée de la résidence.

Oncy-sur-Ecole

Samedi 22 de 10h à 18h avec une trentaine d’artisans et producteurs locaux (verrerie, céramique, bijoux, linge de maison, photographie, plantes aromatiques, chocolats, vins, huîtres, etc. ). Restauration sur place. Animation musicale.

Pecqueuse

Samedi 22 de 10h30 à 19h à la salle des fêtes, 3e édition du marché de Noël des écoliers. Artisans locaux et régionaux. Animations pour les enfantnts (pêche aux canards, manège) et pour tous avec retraite aux flambeaux vers 18h. Food truck et vin chaud sur place.

Week-end des 28, 29 et 30 novembre 2025

Brières-les-Scellés

Vendredi 28 novembre à partir de 17h au parc de la Faisanderie. Premier marché de Noël de l’association des parents d’élèves. Artisanat, activités pour enfnats, présence du père Noël.

Chilly-Mazarin

Samedi 29 de 14h à 19h et dimanche 30 de 13h à 18h. Présence d’une trentaine d’exposants, du père Noël, animations contes de Noël. Vin chaud offert par la municipalité samedi à 18h.

Evry-Courcouronnes

Samedi 29 et dimanche 30 novembre de 11h à 18h au 12 bis avenue du Général-de-Gaulle. Vente des travaux de l’association Trait d’Union : objets de décoration, arts de la table, sculptures et peintures.

Janvry

Vendredi 28 de 12h à 20h, samedi 29 et dimanche 30 novembre de 10h à 19h, ainsi que les 5, 6 et 7 décembre aux mêmes horaires. Avec 130 exposants répartis sur deux week-ends, on y découvre une variété de produits régionaux, gastronomiques et artisanaux des animations pour petits et grands et la présence du père Noël qui arrivera avec un défilé en sons et lumières.

Gometz-le-Châtel

Dimanche 30 de 10h à 18h à la salle Barbara et au foyer Vignes et tilleuls. Restauration sur place.

Itteville

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h au gymnase Marcel-Cerdan. Informations sur www.itteville.fr

Le Mérévillois

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 novembre de 10h à 18h à la salle des fêtes de Méréville.

Leudeville

Samedi 29 de 11h à 19h et dimanche 30 de 10h à 17h à la salle des loisirs. Artisans et créateurs, gourmandises. Visite du père Noël.

Massy

Marché de Noël Saint-Marc, samedi 29 de 10h à 18h en l’église St-Marc. Gourmandises maison, grand choix objets d’artisanat malgache, épices, nombreuses idées cadeaux, livres, décorations de Noël, brocante ciblée.

Mennecy

Samedi 29 et dimanche 30 de 10h à 19h au parc Villeroy. Présence d’une centaine d’exposants. ANimations. Feu d’artifice le samedi à 18h30.

Montlhéry

Vendredi 28 de 18h à 22h, samedi 29 de 10h à 22h et dimanche 30 novembre de 10h à 19h au parc de la Souche. Marché de Noël avec des artisans et commerçants, et nombreuses animations : maison du père Noël, animations lumineuses, magie, sculpture de ballons, maquillage. Un duo de chanteurs embarquera les visiteurs dans son ambiance musicale de noël.

Morsang-sur-Orge

Marché de Noël du Secours catholique, samedi 29 de 9h à 17h au 4 rue Jules-Vallès.

Orsay

Samedi 29 et dimanche 30, en l’église Saint-Martin Saint-Laurent. 22e édition du marché de Noël au profit de la paroisse. Décorations de Noël, icônes, crêches et santons, bijoux, livres, confitures, produits écologiques, brocante.

Pussay

Samedi et dimanche de 14h à 17h30 à la salle des fêtes. Une trantaine d’exposants, principalement de l’artisanat.

Saclas

Samedi de 10h à 19h et dimanche 30 de 10h à 18h à la salle des fêtes, la salle communale et place de la République. Stands artisanaux et gastronomiques. Animations : balade à poney, manège, rencontre avec le père Noël (à 11h30 et 15h30), chants de Noël (samedi après-midi). Feu d’artifice samedi soir à 19h30. REstauration sur place ou à emporter.

Vauhallan

Samedi de 11h à 19h et dimanche de 11h à 18h30, place du Général-Leclerc. Restauration sur place.

Villebon-sur-Yvette

Samedi et dimanche de 10h30 à 18h30 au centre culturel Jacques-Brel. Stands artisanaux (couture, bijoux, cuir, etc), visite du père Noël les après-midi, tombola.

Viry-Châtillon

Vendredi de 17h à 20h, samedi de 10h30 à 21h et dimanche de 10h30 à 18h au parc Leblanc. Une trentaine de commerçants et artisans locaux. Animations, restauration sur place.