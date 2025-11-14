Loto, spectacles, sport, concert : les Semaines de la solidarité de Limours soutiennent l’hôpital de Bligny

Débutées il y a quelques jours, les 17e Semaines de la solidarité de Limours proposent une foule d’événements ouverts à tous et caritatifs.

Les 17e Semaines de la solidarité de Limours ont débuté le 9 novembre et se poursuivent jusqu’au 22 novembre. « Cette année, les fonds récoltés lors des diverses manifestations seront remis au centre hospitalier de Bligny, hôpital sous association loi 1901, pour participer aux besoins des soins dits de « support » (mosaïque, musicologie, sport et santé, soins palliatifs, réflexologie…) pour le bien-être des patients fréquentant cet hôpital de proximité », détaille la municipalité.

Pour cela, bon nombre de rendez-vous, mêlant animations et sensibilisation, sont au programme de ce mois de novembre 2025. Dans la première catégorie, on peut retrouver le loto solidaire, organisé à la Résidence autonomie (RPA) le 20 novembre à partir de 14h30, ouvert au résidents, familles et extérieurs (sur inscription : 01.64.91.78.00). Le 15 novembre à 20h30, la Scène accueillera le spectacle « Roues libres », du « théâtre d’art numérique pour le jeune public » à partir de six ans qui invitera « à découvrir le monde à travers les yeux d’un protagoniste dont la vie est définie par le mouvement incessant de ses roues » (19 € adultes, 12 € enfants, en vente à la mairie). Toujours à la Scène, on peut également noter le concert de clôture de ces Semaines de la solidarité, le 22 novembre donc, qui sera porté par Mauricio Santana, auteur-compositeur-interprète franco-chilien, et ses musiciens (adultes 9 €, enfants 7 €, en vente à la mairie). Une classe de CE2/CM1 de l’école Les Cendrières sera associée à l’événement pour accompagner le répertoire de l’artiste sur scène.

En parallèle, d’autres actions seront également menées, moins pour récolter des fonds cette fois que pour sensibiliser les Limouriens à des sujets variés. Toute cette semaine, les écoliers de la ville sont par exemple invités à prendre part à des séances sportives spécifiques au sport handicap, tandis que l’association « Handicap à l’école » anime des ateliers sur le sujet. Cela en amont de l’après-midi « Sport pour tous », le 15 novembre de 14h à 17h30, à la Halle des sports. Animations sportives et festives seront au programme, ainsi qu’une initiation aux premiers secours avec la Croix-rouge ou une rencontre l’association handi’chiens « 4 pattes pour un fauteuil ». Entre autres rencontres sur des thèmes divers, d’une prévention contre les arnaques à des révision du code de la route, en passant par une journée « Portes ouvertes » à la boutique de la Croix-Rouge ou un atelier sur les « éco-gestes ».