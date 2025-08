« Ma priorité, c’est la défense » : l’équipe de basket-ball de Massy a un nouvel entraîneur

L’ES Massy a trouvé son nouveau coach pour l’équipe masculine en Nationale 2 de basket-ball. Il s’agit de Cyril Méjane (46 ans) qui arrive d’Alfortville (N2) pour remplacer Thomas Pennellier, parti en Allemagne (Telekom Baskets Bonn, D1).

Le Républicain de l’Essonne : « Vous avez été nommé à la tête de l’équipe fanion de l’ES Massy pour pallier au départ de Thomas Pennellier (Telekom Baskets Bonn, D1 Allemande). Qu’est ce qui vous a séduit dans le projet massicois ?

Cyril Méjane (nouvel entraîneur de Massy ) : « Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un esprit club. Massy, ce n’est pas un club de mercenaires. Par le passé, il y a eu des choses compliquées, mais là, il y a vraiment la volonté de construire quelque chose avec une équipe

et des gens qui s’entendent bien. Un groupe uni. De mon côté, ça a été très compliqué avec Alfortville l’an passé (N.D.L.R. :

relégué en N3) parce que j’avais un groupe pas uni pour diverses raisons. Et là, j’arrive dans une structure où tout est clean, où tout le monde est là pour le bien du club. Les joueurs sont là pour l’équipe et le maillot, et pas pour des notions individuelles, ça me plait !

Le Rép. : Quel est votre parcours dans le basket-ball ?

Cyril Méjane : « En tant que coach, j’ai entraîné plusieurs équipes en championnat de France (N3) comme Marne-la-Vallée, Trappes, Boigny et Gouvieux. Des équipes de jeunes aussi avec Levallois et Marne-la-Vallée en championnat de France et des sélections départementales de très bon niveau en benjamins et j’avais fait des bonnes expériences en championnat régional et prénationale avec des équipes comme Est Val-d’Oise et Sarcelles. J’ai écumé quelques clubs, on va dire (rires). La saison dernière, j’ai repris l’équipe d’Alfortville (N2) à la mi-février avec pour mission de maintenir le club en Nationale 2. Malheureusement, je pense que c’était déjà trop tard pour maintenir l’équipe, même si, de mon avis, et des avis extérieurs, on a mieux joué et gagné plus de matchs quand j’étais là. Après, je savais où j’allais. Je savais que c’était une mission dans laquelle on tente le tout pour le tout et qu’il y avait peu de chance que ça marche. Mais ça m’a permis de me remettre dans le bain du coaching après deux ans off à cause du boulot. C’est pour ça que le projet de Massy me plaît, parce qu’il y a de l’envie et des dirigeants qui sont motivés. C’est très intéressant.

Le Rép : Quelle philosophie de jeu voulez-vous mettre en place ?

Cyril Méjane : « Dans l’absolu, je ne suis pas trop loin de la philosophie de jeu de Thomas (N.DL.R. : Pennellier). Ma priorité, c’est la défense. Et ma deuxième priorité après la défense, c’est de jouer vite. Un peu comme le Paris Basket-ball cette année (rires). C’est toujours un jeu que j’ai prôné. Même l’an dernier à Alfortville, on a réussi à mettre ça en place, car il y avait des mecs qui couraient. C’était agréable. Je pense que c’est mon style de jeu et que la défense est nécessaire, surtout pour un groupe dont des joueurs vont découvrir la Nationale 2. Le cap N3-N2 est assez important en termes sportifs. On n’aura peut-être pas toujours l’adresse ou les solutions qu’il faut, mais au moins, si on défend dur et qu’on court, on marquera des points. L’an passé, Massy était une des équipes qui marquait le plus de points dans le championnat, donc il faut qu’on le reproduise.

Le Rép : Que pensez-vous de la qualité de votre effectif ?

Cyril Méjane : « Je ne connais pas encore mon groupe à 100%, mais j’ai remarqué qu’il y avait un état d’esprit hors pair. Et ça, c’est important ! Il y a un peu toutes les qualités et je pense qu’avec les recrues que l’on va intégrer et celles qui étaient déjà là, on a vraiment tout. On a du shoot, de la défense, de la stratégie, du rebond… Je pense que le groupe balaye tout ce qu’il faut. Il faudra s’habituer à la N2. On a les moyens de faire chier (sic) beaucoup de monde grâce à notre côté multi facettes et par les qualités et les valeurs des joueurs.

Le Rép : Grâce à une saison de haute volée l’an passé en Nationale 3 (22v, 4d), Massy retrouvera la Nationale 2 à la rentrée, trois ans après avoir été relégué. Quel sera l’objectif ? Un maintien amélioré ?

Cyril Méjane : « C’est compliqué de répondre. Il va y avoir un temps d’adaptation, que ce soit pour les nouveaux joueurs, moi et les anciens. Il va falloir vite trouver nos repères et c’est pour ça que je ne vais pas trop m’éloigner de ce que faisait Thomas (N.D.L.R : Pennellier). C’est compliqué car, normalement, on va se retrouver dans la poule de l’Est et elle est très homogène. Ce ne sera pas simple, parce qu’il y aura de gros déplacements. Il va falloir être prêt, mais l’objectif, c’est de se maintenir au plus vite. On va tout faire pour faire une belle saison, on va travailler pour en tout cas.

Propos recueillis par Jérémy Andrieux