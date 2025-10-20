Pour Eric Houët à Palaiseau : « l’intérêt général avant tout »





Eric Houët sera le candidat de « Palaiseau ensemble » aux prochaines élections municipales.

Eric Houët, ancien conseiller municipal délégué au commerce et à l’artisanat en 2014, a officialisé sa candidature dans la course à la mairie de Palaiseau pour les municipales 2026. Cadre dans le secteur de la formation, marié, père de deux enfants, âgé de 62 ans, originaire de Palaiseau, ce père de famille avait souhaité prendre ses distances avec la majorité en juillet 2018 à la suite de différents désaccords.

C’est sous le collectif « Palaiseau ensemble », né en 2014, sous l’impulsion de plusieurs Palaisiens, désireux de participer au débat politique local, pour améliorer la ville que Eric Houët se présentera aux élections municipales de mars prochain. Il portera un projet indépendant, ancré dans les réalités de terrain et construit avec les habitants. Soutenu par une équipe composée d’acteurs de la société civile, de bénévoles associatifs, de professionnels et d’habitants engagés, il incarne une alternative responsable, pragmatique et

proche des Palaisiens.

Cinq « grandes priorités » pour la ville de Palaiseau

Éric Houët déclare : « Palaiseau, c’est la ville où j’ai grandi, où j’ai choisi de vivre avec ma famille, et que je connais dans ses moindres recoins. Depuis 2014, je vous représente avec une seule boussole : l’intérêt général. Avec mon équipe, indépendante des partis nationaux, nous voulons proposer un projet ambitieux, crédible et à la hauteur des enjeux d’une ville en pleine mutation. Notre priorité : redonner aux Palaisiens la ville qu’ils méritent — une ville responsable, bienveillante et rassemblée. »

Palaiseau ensemble mène un travail de fond depuis 18 mois, en lien avec les habitants, pour bâtir un projet solide, axé sur trois axes : Une ville responsable, une ville bienveillante, et une ville rassemblée.

« Nous avons cinq grandes priorités. Tout d’abord, mieux gérer le patrimoine de la ville, redonner du pouvoir d’achat aux Palaisiens, renforcer la sécurité dans tous les quartiers avec la mise en place d’une brigade de nuit intercommunale et renforcement de la police municipale, notamment la nuit, pour améliorer la sécurité et lutter contre les incivilités, faire de la transition écologique une réalité locale et enfin contenir la pression fiscale. Avec un taux de taxe foncière à 23,39%, supérieur à celui de nos voisins de Massy, la fiscalité a augmenté de manière significative depuis 2021. Nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts pendant notre mandat et à ajuster le taux communal de manière responsable, en fonction des besoins de la ville et de sa situation financière » souligne le candidat

Les palaisiens participent activement à des réunions et proposent des solutions concrètes pour améliorer le quotidien.

